Daka nicht zu stoppen: Leicester schlägt Moskau mit 4:3

Durch einen furiosen Auftritt von Stürmer Patson Daka sicherte sich Leicester City den ersten Sieg dieser Europa-League-Saison. Der 23-Jährige drehte durch einen Viererpack das Spiel gegen Spartak Moskau im Alleingang.

2:0 führte Spartak in der 44. Minute des dritten Gruppenspieltags der Europa League gegen Leicester. Dann drehte Patson Daka auf. Kurz vor der Pause verkürzte er auf 1:2 (45.), in der 48., 54. und 78. Minute folgten drei weitere Treffer. Kurz vor Abpfiff konnte Moskau noch zum 3:4-Endstand verkürzen, der Sieg war den Engländern jedoch nicht mehr zu nehmen. Daka sei Dank.

Als teuerster Abgang der Vereinsgeschichte von RB Salzburg kam der Sambier im vergangenen Sommer nach England, rund 35 Millionen Euro zahlte Leicester für den Mittelstürmer. In der Liga hat der Youngster für die Foxes bisher noch keine große Rolle spielen können, lediglich zwei Mal kam er bisher zum Einsatz, immer von der Bank. In der Europa League bestritt er dafür alle Spiele, spätestens an diesem Mittwoch hat sich sein Einsatz für Leicester-Coach Brendan Rodgers ausgezahlt.

Durch den ersten Sieg in dieser Europa-League-Saison hat sich Leicester auf Rang zwei der Gruppe D vorschieben können, zuvor folgten eine Niederlage gegen Legia Warschau, aktuell Tabellenführer, und ein Remis gegen den SSC Neapel. Gewinnt Neapel am Donnerstag nicht gegen Legia, bleiben die Foxes Zweiter. Und wenn Daka seine glänzende Form beibehält, kann Leicester noch nach dem Gruppensieg greifen.