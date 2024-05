Dajana Schnabel: "Wir brauchen uns nicht verstecken"

Am 11. und 12. Mai kämpfen der Buxtehuder SV, der HC Leipzig sowie der SV Salamander Kornwestheim und der Frankfurter HC um die Deutsche Meisterschaft in der weiblichen A-Jugend. Am Samstag stehen die Halbfinalspiele an, am Sonntag die Finalspiele. Markus Hausdorf führte für handball-world mit jeweils einer Spielerin der teilnehmenden Klubs ein Interview zum Saisonhighlight.

Dajana Schnabel kennt das Besondere am Final4 schon aus dem Vorjahr Nico Wall