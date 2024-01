Dahoud ist in Stuttgart angekommen

Dass Mahmoud Dahoud (28) vor einem Winterwechsel zum VfB Stuttgart steht, ist kein Geheimnis mehr. Inzwischen ist der in der Premier League bei Brighton & Hove Albion nur wenig zum Einsatz gekommene Ex-Gladbacher und Ex-Dortmunder im Schwabenland angekommen. Bis zum Transferschluss am Donnerstag (18 Uhr) soll der Medizincheck des Mittelfeldspielers absolviert und am Ende die Leihe bis Saisonende finalisiert werden.