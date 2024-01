Dahmen und das Warten auf die Null

Als Torhüter für die Zukunft, als neue Nummer 1, verpflichtete der FC Augsburg vor der Saison Finn Dahmen. Nach dem ersten Halbjahr fällt die Bilanz des 25-Jährigen gemischt aus.

Finn Dahmen ist ein höflicher junger Mann: wohl erzogen, eloquent. Das zeigte der Keeper auch zu Wochenbeginn beim Neujahrsempfang des FC Augsburg. "Ein sehr schöner Abend, schönes Ambiente, sehr gutes Essen", plauderte der U-21-Europameister von 2021. Ein würdiger Rahmen, um nochmals zurück-, aber auch vorauszublicken. "Der Start in die Saison war schwierig, aber wir sind auf einem guten Weg", sagte Dahmen. "In den letzten Wochen und Monaten ist die Entwicklung in die richtige Richtung gegangen, haben wir uns von den Leistungen her stabilisiert. Mit mehr Spielglück wäre der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen."

Gut im Eins-gegen-eins, Unsicherheiten bei hohen Bällen

Er selbst bestritt alle 17 Bundesligapartien, der kicker-Notenschnitt von 3,29 zeigt allerdings, dass Dahmens Leistungen noch ausbaufähig sind. So gut er mitunter im Eins-gegen-eins pariert, so unsicher wirkt er manchmal bei hohen Bällen. Ein Lernprozess.

Fast hätte er am vergangenen Samstag eine Premiere feiern dürfen, die er wohl sehnsüchtig erwartet, auch wenn er kein großes Thema daraus stricken möchte: das erste Bundesligaspiel ohne Gegentor. Das späte 0:1 in der 94. Minute funkte dazwischen. Damit blieb Dahmen in seinen 30 Bundesligaspielen - 13 für den 1. FSV Mainz 05 - noch nie ohne Gegentreffer. Ein Rekord, den niemand braucht.

Zu-null-Premiere "nur eine Frage der Zeit"

Kein anderer Bundesligakeeper wartete je so lange auf sein erstes Zu-null-Spiel über 90 Minuten. Heinz Blasey und Werner Vollack wahrten in ihrem 21. Spiel über die volle Distanz erstmals eine weiße Weste. Valentin Herr konnte in seinen 21 Spielen nie zu null spielen. "Es geht in die richtige Richtung, was die defensive Stabilität angeht", ist Dahmen optimistisch. Und das "Zu-null"? Für Dahmen "nur eine Frage der Zeit, hoffentlich ist es am Sonntag so weit."

Dann tritt der FC Augsburg zum Abschluss des 18. Spieltags bei Borussia Mönchengladbach an. "Allein durch gute Leistungen kann man sich nichts kaufen. In der Hinrunde war es ein sehr ausgeglichenes Spiel (4:4, d. Red.), ich bin optimistisch, dass wir gewinnen können", blickt Dahmen voraus.