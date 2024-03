Dahmen: Ende der Serie und eine Ankündigung

36-mal war es passiert, beim 6:0 in Darmstadt erhielt Augsburgs Torwart Finn Dahmen in seinem 37. Bundesligaspiel erstmals kein Gegentor. Mit einer wichtigen Parade leistete er sogar seinen Anteil am Kantersieg.

Der Jubel über den Traumstart durch das 1:0 von Phillip Tietz war gerade verklungen, da hätte Darmstadt ausgleichen und diesem Spiel vielleicht doch eine andere Dramaturgie geben können. Doch Tim Skarke scheiterte ziemlich freistehend am Fuß von Finn Dahmen. Statt des Ausgleichs nahm die Partie ihren Lauf, 6:0 hieß es am Ende aus Augsburger Sicht.

"Das habe ich so in der Bundesliga auch noch nicht erlebt. Wir haben es sehr gut gemacht, waren eiskalt vor dem Tor und haben uns ein bisschen in einen Rausch gespielt", analysierte der 25-Jährige die Partie und freute sich über die Belohnung in Form von zwei freien Tagen für die Mannschaft durch Trainer Jess Thorup. "Der Spielverlauf hat uns sehr in die Karten gespielt. Manchmal gibt es solche Tage", erzählte Dahmen.

Damit blieb der FC Augsburg erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Nur eine Mannschaft musste länger warten: Bremen spielte 2015/16 erst am 33. Spieltag beim 0:0 in Köln erstmals zu null. Für Dahmen endete damit eine Rekordserie, auf die er sicher gerne verzichtet hätte: Im 37. Bundesligaspiel lieferte er sein erstes Zu-null-Spiel überhaupt.

"Natürlich tut es gut und freue ich mich als Torwart, dass es endlich so weit ist. Aber für mich war es nicht ein so großes Thema, wie es von den Medien gemacht wurde", relativierte der frühere Mainzer, sagte aber auch: "Mein großes Ziel, heute die Null zu halten, haben wir geschafft." Dank seiner frühen Parade, aber auch dank Mannschaftskollege Arne Engels, der in der Schlussphase einen Ball kurz vor der eigenen Torlinie klärte.

"Ich wüsste nicht, warum wir nicht dritten Sieg schaffen sollten"

Nach dem zweiten Sieg in Serie wächst das Selbstvertrauen der Mannschaft und von Dahmen. Was sich sein Team vornimmt? "Eine kleine Serie zu starten, den dritten Sieg in Folge", blickte er auf das Heimspiel gegen Heidenheim am kommenden Samstag voraus. Heidenheim werde es dem FCA schwer machen, aber: "Wir kommen voller Selbstvertrauen. Ich wüsste nicht, warum wir nicht dritten Sieg schaffen sollten." Die halbe Miete wäre das nächste Spiel ohne Gegentor. Selbstbewusst kündigt Dahmen nach seiner Premiere an: "Wir werden noch ein paar Zu-null-Spiele in dieser Saison dranhängen."