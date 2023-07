Dahmen: "Das wussten die Mainzer Verantwortlichen auch"

Finn Dahmen (25) "möchte jetzt in der Bundesliga Stammtorwart" werden und ist deshalb von Mainz nach Augsburg gewechselt. Mit dem kicker sprach er vor allem über das letzte Jahr.

Fast jeden kicker-Bericht liest Finn Dahmen, gerade jetzt, wenn das Transferfenster wieder geöffnet ist. "Ich weiß Bescheid über Neuzugänge und Abgänge, in der Bundesliga kenne ich mich ganz gut aus", sagt er stolz im Interview mit dem kicker (Montagsausgabe).

Gelesen hat er also auch vor einem Jahr schon, dass der FC Augsburg, sein neuer Arbeitgeber, an ihm interessiert war. "Ich wäre gerne schon gewechselt", sagt er über den Sommer 2022, aber letztlich konnten sich der FCA und Mainz 05 nicht einigen.

Bei den Rheinhessen stattdessen wieder als Nummer zwei aufzuschlagen, "war schon sehr frustrierend", wie Dahmen zugibt. "Das wussten die Mainzer Verantwortlichen auch. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen gebraucht habe. Ich hatte mit der Entscheidung echt zu kämpfen, habe aber dann irgendwann den Switch geschafft und durfte ja letztlich doch noch ein paar Spiele machen."

Ausgerechnet am letzten Spieltag zum Beispiel, als der einstige U-21-Europameister in Dortmund bei 1:0-Führung den Elfmeter von Sebastien Haller parierte und so entscheidend dazu beitrug, dass der BVB doch nicht Meister wurde.

