Dagur Sigurdsson und die Top7 für den Erfolg

Dagur Sigurdsson führte die deutsche Handball-Nationalmannschaft 2016 zu ihrem bislang letzten großen Titel sowie zu Olympia-Bronze. Die isländische Trainer-Ikone, die nach der Olympia-Qualifikation mit Japan sein Amt als Nationaltrainer niederlegte und nun mit Kroatien in Verbindung gebracht wird, gab in der neuen "Bock auf Handball" seine Top7 preis, die jedes Team auf dem Weg zum Titel verinnerlichen sollte.

"Man braucht ein echtes Team und keine Egoisten. Eine Mannschaft, die bedingungslos zusammensteht. Spieler und Umfeld müssen alle gemeinsam in die gleiche Richtung ziehen getreu dem Motto: Team comes First", benennt Dagur Sigurdsson in seinen Top7 für den Erfolg den "Teamgeist" an erster Stelle.

"Man braucht ein Spielsystem, das zur Mannschaft passt - Abwehr, Angriff, Tempospiel. Spielt man langsam oder schnell? Wie spielt man gegen welchen Gegner?", so Dagur Sigurdsson zum zweiten Punkt System. "Die Beantwortung dieser Fragen geht oft einher mit der fortschreitenden Erfahrung einer Mannschaft. Aber manchmal muss man auch bereit sein, ein Risiko einzugehen und zu improvisieren", so der Isländer.

"Ein ganz wichtiger Punkt: Man muss an den Erfolg glauben, darf nie zweifeln. Das hängt natürlich auch mit dem Vertrauen in das eigene System zusammen. Wenn alle diesen Glauben in sich tragen, dann läuft jeder für seine Kollegen durch die Wand", führt der Isländer weiter aus und fügt an: "Der Trainer muss an die Spieler glauben und umgekehrt. Und die Fans an ihre Mannschaft."

Die Disziplin sei ein wichtiger Teil, so Dagur Sigurdsson - auf und außerhalb des Felds. Hinzu komme ein weiterer Punkt: "Fokus bedeutet, dass alle in den berühmten Tunnel eintauchen, alle nur an den gemeinsamen Erfolg denken. Der Fokus ist auf Kleinigkeiten gerichtet, die alle zusammen zum Ziel in einem Turnier." Der Isländer merkt an: "Das ist leicht zu sagen, aber schwierig umzusetzen. Natürlich brauchen alle auch mal Ablenkung."

"Gesundheit ist das vielleicht Allerwichtigste auf dem Weg zum Erfolg. Deshalb ist auch die medizinische Abteilung oft noch wichtiger als der Trainerstab.", so Dagur Sigurdsson, der gerade als Nationaltrainer mit Japan die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris feierte, nach den Asienmeisterschaften dann aber sein Amt als Handball-Nationaltrainer niederlegte.

Dagurs Top7 für Erfolg

1.) Teamgeist 2.) System 3.) Glaube 4.) Disziplin 5.) Fokus 6.) Fans 7.) Gesundheit

