Dagur Sigurdsson nicht mehr Handball-Nationaltrainer von Japan

Dagur Sigurdsson ist als Handball-Nationaltrainer von Japan zurückgetreten. Der ehemalige Bundestrainer hatte das Team 2017 übernommen.

Der japanische Handballverband teilte heute (9. Februar) mit, dass Dagur Sigurdsson am 3. Februar seinen Rücktritt eingereicht hatte. Der Verband gebe diesen Schritt "mit Bedauern" bekannt. Sigurdsson habe erklärt, dass er vorhabe "vor den Olympischen Spielen eine Position als Trainer eines anderen Landes zu übernehmen".

"Die Nachricht kam zu einem Zeitpunkt, als wir in diesem Jahr große Fortschritte machen wollten", sagte der leitende JI-Beamte Shigeki Shimizu laut Kyodo News. "Wir hätten nie gedacht, dass dies passieren würde." Der Vertrag des Isländers wäre bis nach den Olympischen Spielen in Paris im Sommer gültig gewesen.

Der Verband erklärte in einem offiziellen Statement, dass man "beabsichtigt, angemessen auf seine Absicht zu reagieren". Man wolle schnellstmöglich einen Nachfolger präsentieren.

Knapp sieben Jahre in Japan

Dagur Sigurdsson führte die deutschen Handballer 2016 sensationell zum EM-Titel. Bei den Olympischen Spielen 2016 gewann er mit dem DHB-Team Bronze.

Im August 2017 übernahm der Isländer dann das japanische Nationalteam. Mit den Asiaten hat er zuletzt das Ticket für die WM 2025 gelöst und sich für Olympia qualifiziert.

"Ich bin unheimlich stolz, dass wir es genau zu diesem Zeitpunkt geschafft haben, die beste Mannschaft Asiens zu sein", so Sigurdsson, der gegenüber handball-world hinzufügte: "Diese Qualifikation ist eine Riesenbelohnung für mich und den japanischen Handball.“

Übernimmt Sigurdsson jetzt Kroatien?

Kroatische Medien melden, dass Dagur Sigurdsson zu Verhandlungen mit dem kroatischen Handballverband in Zagreb war. Kroatien trennte sich am Dienstag (6. Februar) von Goran Perkovac (wir berichteten).

Sigurdsson, der auch als Dyn-Experte tätig ist, wäre der erste ausländische Handball-Nationaltrainer Kroatiens. "Wir betonen, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen ist, Sigurdsson jedoch definitiv der Hauptkandidat für die vakante Position ist", so Vecernji List.

Im Gegensatz zu Japan haben die Kroaten allerdings noch kein Olympia-Ticket: Der Weltmeister von 2003 spielt in einem Quali-Turnier in Hannover Mitte März gegen Deutschland, Österreich und Algerien. In Deutschland und Österreich würde Dagur Sigurdsson also auf zwei seiner Ex-Teams treffen.