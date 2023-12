Dagur Sigurdsson: Die Top7 für den Erfolg

Dagur Sigurdsson führte die deutsche Handball-Nationalmannschaft 2016 zu ihrem bislang letzten großen Titel. Die isländische Trainer-Ikone gab in der neuen "Bock auf Handball" seine Top7 preis, die jedes Team auf dem Weg zum Titel verinnerlichen sollte.

"Man braucht ein echtes Team und keine Egoisten. Eine Mannschaft, die bedingungslos zusammensteht. Spieler und Umfeld müssen alle gemeinsam in die gleiche Richtung ziehen getreu dem Motto: Team comes First", benennt Dagur Sigurdsson in seinen Top7 für den Erfolg den "Teamgeist" an erster Stelle.

"Ein ganz wichtiger Punkt: Man muss an den Erfolg glauben, darf nie zweifeln. Wenn alle diesen Glauben in sich tragen, dann läuft jeder für seine Kollegen durch die Wand", führt der Isländer weiter aus und betont mit Blick auf die Heim-EM: "In diesem Punkt habe ich keine Angst um Deutschland."

Optimistisch stimmt den früheren Bundestrainer der Heimvorteil: "Die Hallen bei der EURO werden voll sein und die Stimmung großartig. Man muss die Leute einfach füttern und ihnen etwas bieten, damit sie noch mehr Bock auf Handball bekommen. Dann beflügelt das die Stimmung zusätzlich in beide Richtungen."

"Gesundheit ist das vielleicht Allerwichtigste auf dem Weg zum Erfolg", so Dagur Sigurdsson, der gerade als Nationaltrainer mit Japan die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris feierte. Der Isländer gesteht dabei ein: "Deshalb ist auch die medizinische Abteilung oft noch wichtiger als der Trainerstab."

Dagurs Top7 für Erfolg

1.) Teamgeist 2.) System 3.) Glaube 4.) Disziplin 5.) Fokus 6.) Fans 7.) Gesundheit

