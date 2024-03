Dagur Sigurdsson: Der Mann, der mit der Taktiktafel schläft

Er ist der letzte Trainer, der die deutschen Handballer zu Medaillen führen konnte: Unter Dagur Sigurdsson wurde die DHB-Auswahl 2016 sensationell Europameister und sicherte sich bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Bronzemedaille. Jetzt hat der Isländer einen neuen Job - und trifft ausgerechnet gleich auf Deutschland.

Diesen Tag wird Dagur Sigurdsson wohl niemals vergessen. 31. Januar 2016, Tauron Arena in Krakau, die letzten Sekunden eines surrealen EM-Finales streichen von der Uhr. Seine berühmte Taktiktafel hat der Isländer in diesem Moment längst zur Seite gelegt. Er steht kurz vor dem größten Erfolg seiner Karriere, wenige Momente später ist es geschafft.

Im bunten Konfettiregen der Arena stemmt Sigurdsson die goldene Schale in die Höhe, vor deutschen TV-Bildschirmen jubeln weit mehr als 10 Millionen Zuschauer mit. Deutschland ist mit einer No-Name-Truppe sensationell Europameister geworden. Dank Sigurdsson. Es ist bis heute der größte Erfolg des Deutschen Handballbundes (DHB) seit vielen Jahren.

» Deutschland jubelt, #BadBoys werden Europameister 2016

Plötzlicher Abschied als DHB-Trainer

12 Monate später macht Sigurdsson genauso überraschend Schluss. "Es war eine tolle Zeit für mich mit der Mannschaft und dem ganzen Umfeld. Es war sensationell und Arbeit auf höchstem Niveau. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese super Erfahrung", sagt er in einem Interview kurz vor seinem Abschied nach der WM 2017. Zuvor hatte er mit der DHB-Auswahl noch Olympia-Bronze in Rio de Janeiro gewonnen.

Doch nach dem Turnier im Januar 2017 in Frankreich zieht es ihn weiter. Er wird Nationaltrainer Japans. Und nicht wenige dürften sich in diesem Moment gefragt haben: Japan? Was will ein Europameister-Trainer bei einer so kleinen Handball-Nation? Es ist auch die wirtschaftliche Perspektive, die ihn lockt. Sigurdsson wird in Japan zu einem der bestbezahlten Trainer der Welt. Und die Olympischen Spiele in Tokio stehen vor der Tür.

Geboren wurde dieser Sigurdsson am 3. April 1973 in Reykjavik. Früh wurde sein Talent im Fußball, wo er in der Nachwuchs-Nationalmannschaft spielte, und im Handball entdeckt. Sigurdsson entschied sich für den Handball und startete bei Valur Reykjavik eine eindrucksvolle Karriere: Nach fünf Meisterschaften auf Island wechselte der Rückraumspieler zum LTV Wuppertal, mit dem er den Aufstieg in die Bundesliga schaffte und wo er zum Kapitän wurde.

Eindrucksvolle Spielerkarriere

Im Jahr 2000 wechselte er als Spielertrainer zu Wakunaga Hiroshima nach Japan, drei Jahre später ging es in gleicher Funktion zu A1 Bregenz nach Österreich - wo er vier Meisterschaften feierte. Dagur Sigurdsson übernahm in der Folge 2008 das Amt als Nationaltrainer in Österreich, betreute das Team unter anderem bei der Heim-EM.

Parallel war Sigurdsson als Geschäftsführer bei seinem Ex-Verein Valur Reykjavik tätig, bevor er 2009 die Füchse Berlin in der Handball Bundesliga übernahm - und insgesamt sechs Spielzeiten betreute. Siege im DHB-Pokal, im EHF-Pokal sowie der Einzug ins Final4 der Champions League gelangen ihm mit dem Team aus der Hauptstadt.



Im letzten Jahr in Berlin war Dagur Sigurdsson bereits parallel als Bundestrainer für die deutsche Nationalmannschaft tätig. Bei der WM 2015 in Katar führte er das nur dank einer Wildcard teilnehmende DHB-Team auf Platz sieben, es folgten die Erfolge bei der EM und den Olympischen Spielen. Bei seinem letzten Turnier, der WM in Frankreich, war dagegen schon überraschend im Achtelfinale nach einer Niederlage gegen Katar Schluss.

Mit der Taktiktafel ins Bett

Zum Markenzeichen von Dagur Sigurdsson wurde seine blaue Taktiktafel, die er oft sogar mit ins Bett nahm. Halbe Nächte brachte er dann damit zu, "die kleinen Magneten hin und her zu bewegen, bis ich eine neue Spielkombination ausgetüftelt hatte“, schrieb er in seiner Autobiografie.

Diese Tafel dürfte nun auch bei seiner Rückkehr nach Europa zum Einsatz kommen. Am Donnerstagmorgen wurde Sigurdsson als neuer Nationaltrainer Kroatiens vorgestellt. Und in dieser Funktion trifft er schon in wenigen Tagen ausgerechnet auf Deutschland. Beim Olympia-Qualifikationsturnier Mitte März in Hannover kann er seine alte Mannschaft dann mächtig ärgern.

Die deutsche Mannschaft hatte er damals bewusst verlassen und sich gegen eine Vertragsverlängerung entschieden. "Das habe ich aus persönlichen Gründen so entschieden. Ich wollte wieder mehr Zeit mit meiner Familie in Island verbringen - vor allem mit meinen Eltern", erklärte der damalige Bundestrainer den überraschenden Schritt. Nach fast acht Jahren in Berlin zog es Sigurdsson zurück nach Island - von wo er seine Tätigkeit als Nationaltrainer von Japan organisierte.

Rückkehr nach Deutschland nie ausgeschlossen

"Dagur hat das Denken im deutschen Handball nachhaltig geändert. Dagur hat der Mannschaft neues Selbstbewusstsein gegeben, er hat das System verändert und die Eisenbahn wieder auf die Gleise gesetzt", erklärte Bob Hanning, der mit Sigurdsson in Berlin und beim DHB zusammenarbeitete beim Abschied des Isländers vom Amt des Bundestrainer.

"Alles ist möglich", hatte Dagur Sigurdsson unterdessen bereits 2017 auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr nach Deutschland erklärt. Aber erst mal zog es ihn nun nach Kroatien - und führt in als Gegner zurück nach Deutschland. Zum Auftakt gelang ein wichtiger Erfolg gegen Österreich und mit einem Sieg gegen Deutschland könnte vorzeitig das Ticket nach Olympia gebucht werden.

"Ich finde es schön, in Deutschland zu coachen und freue mich auf das Spiel", so Dagur Sigurdsson vor dem Duell mit einem ehemaligen Team. Er hatte mit Japan das Olympia-Ticket bereits gebucht, entschied sich dann aber die Aufgabe in Kroatien anzunehmen - und versucht nun die Qualifikation mit dem zweiten Team - ein sicherlich einmaliger Vorgang im internationalen Handball.

Die Vorbereitung war kurz, der Auftakt der Olympia-Quali zugleich das Debüt für Dagur Sigurdsson. Entsprechend aufregend waren die vergangenen Tage, Sigurdsson sprach von einer "brutalen" Erfahrung. "Das habe ich noch nie erlebt, drei oder vier Tage zu trainieren und dann so ein Spiel zu machen, wo es um alles geht", berichtete der Isländer nach seinem Debüt.

Nach einem "nervösen Beginn" habe sein Team nach der Pause "einfach losgelassen". Die Erleichterung im Gesicht des 50-Jährigen war unübersehbar, Kroatien lag gegen Österreich im ersten Abschnitt zurück, konnte mit dem 35:29-Erfolg aber einen wichtigen Schritt in Richtung Paris machen. Selbst bei einer Niederlage gegen Deutschland, könnte es - mit Schützenhilfe der DHB-Auswahl - gegen Österreich mit einem Sieg gegen Algerien zum zweiten Platz reichen.

