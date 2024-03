Dagur Sigurdsson "auf der Suche nach Leidenschaft"

2016 wurde Dagur Sigurdsson mit Deutschland Europameister und holte bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille. 2017 übernahm er das Amt als Trainer der japanischen Nationalmannschaft. Nun stellt er sich in Kroatien einer neuen Herausforderung. Im EHF-Podcast "The spin: We talk handball" spricht der Isländer über seine neue Rolle als Cheftrainer der kroatischen Nationalmannschaft und teilt seine Gedanken über die Unterschiede zwischen dem japanischen und dem europäischen Handball.

Dagur Sigurdsson sorgte Ende Februar für Schlagzeilen, als er bekannt gab, dass er das Amt des Cheftrainers der kroatischen Herren-Nationalmannschaft übernimmt. Die kroatischen Handballfans haben große Hoffnungen unter dem neuen Trainer. Nach einigen Jahren der Enttäuschung, die unter anderem mit dem 11. Platz bei der Handball-EM im Januar endeten, freuen sich die Kroaten auf eine neue Ära.

Sigurdsson trainierte schon viele Mannschaften, darunter Österreich, die Füchse Berlin, Deutschland und Japan. Seine letzte Station als Trainer in Asien gab ihm die Möglichkeit, ein neues Team aufzubauen. "Es ist ein wirklich aufregender Teil der Welt, um Handball zu trainieren, weil die Herangehensweise dort ein wenig anders ist", so Sigurdsson im Podcast der EHF.

Sein Ansatz war interessant, denn er konzentrierte sich auf die Förderung junger Talente: "Wir haben anfangs 17- bis 18-jährige Spieler genommen und ihnen vier bis fünf Jahre Zeit gegeben, um Erfahrungen zu sammeln und gegen ausländische Spieler und in der Nationalmannschaft zu spielen."

Dagur Sigurdsson und die Leidenschaft

Nach seinen letzten Jahren in Japan war Sigurdsson begeistert über das Angebot aus Kroatien. "Ich war auf der Suche nach Leidenschaft nachdem ich so lange in Japan war", sagte er und fügte hinzu: "Dort herrscht eine andere Mentalität, es ist sehr höflich. Man hat nicht diese Leidenschaft für den Sport wie wir hier in Europa. Und Kroatien ist in Sachen Leidenschaft ganz vorne mit dabei. Als ich hörte, dass Kroatien Interesse hat, war ich sofort bereit, alles zu tun, um mich ihnen anzuschließen".

Mit der kroatischen Nationalmannschaft will er nun Schritt für Schritt vorgehen: "Bevor ich über die Zukunft der kroatischen Mannschaft nachdenke, schauen wir nur auf die nächsten zwei Wochen und ich denke, die Mannschaft wird ähnlich spielen und aussehen wie damals (bei der EM, Anmerkung der Redaktion)", ist er sich bewusst, dass der Erfolg meist nicht so schnell kommt, wie gewünscht.

"Es wird meine Aufgabe sein, die richtige Mischung von Spielern zu finden und das richtige System zu spielen und ihnen in jeder Hinsicht zu helfen", fügt der 50-Jährige hinzu. Im Moment konzentriert sich Sigurdsson auf die ersten Spiele und das Ziel Olympia-Quali mit seinem neuen Team. Dabei trifft er in seinem zweiten Spiel mit Kroatien am Samstag (16.03., 14.30 Uhr) auf die Deutschen.

