"Dafür spielst du Fußball": Heuer Fernandes´ liebreiche Momente

Der Hamburger SV hat in einem dramatischen Spiel gegen den KSC alles geben müssen und im Elfmeterschießen das DFB-Pokal-Viertelfinale entschieden. Die Matchwinner wollten lieber andere hervortun.

"Es ist überragend, was wir heute über 120 Minuten abgespult haben. Der Gegner hat es uns unheimlich schwergemacht, aber wir sind zurückgekommen und haben uns nie aufgegeben. Ich bin überglücklich über die Mannschaftsleistung." Daniel Heuer Fernandes' Eröffnung nach dem Sieg im Elfmeterschießen über den KSC im DFB-Pokal-Viertfinale spricht Bände. Der HSV musste gegen die Badener so einiges mitmachen und behielt am Ende, obwohl die Derby-Niederlage sicherlich noch in den Knochen war, die Nerven - auch dank des Matchwinners zwischen den Pfosten.

Dabei hatte die Nummer eins des HSV zunächst nicht gut ausgesehen und das 0:1 per Freistoß mitverschuldet - die Mauer stand bei Philip Heises Freistoß nicht gut. Aufgrund zweiter gehaltener Strafstöße im Elfmeterschießen mutierte der Schlussmann am Ende jedoch zum Helden. Heuer Fernandes wollte das bei "Sky" fast nicht akzeptieren. Er sprach lieber von der tollen Atmosphäre im ausverkauften Volksparkstadion mit 25.000 Zuschauern. "Dafür spielst du Fußball, für solche Pokalabende", hielt der 29-Jährige fest.

Boldt war sicher, dass Heuer Fernandes "mindestens einen hält"

Sich selbst loben wollte "Ferro" eher nicht, lediglich seine Ruhe hob er hervor. Nur "ein Stückweit Glück und ein bisschen Können" sei vorhanden gewesen. Das Lob für den Keeper übernahmen aber andere. Sportvorstand Jonas Boldt attestierte dem Torwart gar eine durchweg "überragende Saison" und war sich "sicher, dass er mindestens einen hält".

Charakter und Moral entscheidend

Boldt schien ohnehin schon vor dem Elfmeterschießen siegessicher. Im Pokal sei man es schließlich gewohnt (auch in den vorherigen beiden Runden entschied der HSV das Weiterkommen gegen Nürnberg und Köln vom Punkt, d. Red.), "dass es immer in die Extra-Time geht. Die Jungs haben alles reingehauen und heute haben wir uns mal wieder belohnt."

Für Boldt war die Moral beim Erfolg am Ende entscheidend. Die Art und Weise beim Sieg spreche "für den Charakter. Das ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir so zurückgekommen sind". Heuer Fernandes stimmte zu, hatte aber auch etwas anderes ausgemacht: die Unterstützung der Fans unterstrich er abermals, da sie ihm "Gänsehaut" verpasste. "Ich liebe diese Momente - gerne mehr davon", schwärmte der Keeper.

Vor so vielen Fans so ein dramatisches Spielen zu gewinnen, ist einfach wunderschön. Robert Glatzel

Robert Glatzel, der beide HSV-Tore in der regulären Spielzeit schoss und den Rothosen erst in der Nachspielzeit die Verlängerung bescherte, fühlte ebenso. "Unfassbar, wirklich unbeschreiblich. Vor so vielen Fans so ein dramatisches Spielen zu gewinnen, ist einfach wunderschön. Vor allem wenn man bedenke, "dass fast gefühlt zwei Jahre ohne Fans gespielt wurde", so der für Heuer Fernandes "überragende" Angreifer.

Fortan ist das "Finale ganz klar der Traum und das Ziel", meinte Glatzel anschließend und konnte kaum fassen, schon so weit gekommen zu sein. Und im Aufstiegskampf beflügelnd sei der Erfolg zusätzlich. "Solche Glücksgefühle sind einmalig und das wird uns ein gutes Gefühl geben, auch wenn wir 120 Minuten gespielt haben", so der Angreifer mit Blick auf die bevorstehende Aufgabe am Samstagabend im Topspiel beim 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).