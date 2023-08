"Dafür musst du kein talentierter Spieler sein": Fiels klare Forderung

Nach einer desaströsen ersten Halbzeit gegen Hannover 96 richtete Cristian Fiel vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Oberneuland klare Worte an die Mannschaft des 1. FC Nürnberg.

In der Nachspielzeit traf Can Uzun am vergangenen Sonntag vom Punkt zum späten wie umstrittenen Ausgleich gegen Hannover 96 (2:2) - und sorgte damit dafür, dass der Saisonstart des 1. FC Nürnberg nicht mit zwei Niederlagen völlig in die Hose ging.

Zur Pause lagen die Mittelfranken bereits mit zwei Toren zurück, Erinnerungen an die vergangene Zittersaison wurden im Club-Umfeld wach. Bei Neu-Coach Cristian Fiel sorgte dieser Umstand für eine radikale Entscheidung: Zum zweiten Durchgang mussten mit Kapitän Enrico Valentini, Johannes Geis, Kanji Okunuki und Christoph Daferner gleich vier Akteure in der Kabine bleiben.

Fiel gibt keine Aufstellung preis

Ein Fingerzeig für die kommenden Aufgaben, insbesondere das Erstrunden-Match im DFB-Pokal bei Bremenligist FC Oberneuland am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker)? "Das war jetzt ein Spiel, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, die - glaube ich - für dieses Spiel auch die Richtige war. Und jetzt mal kucken, wie wir es in Oberneuland angehen", wiegelte Fiel das Thema auf der Pressekonferenz knapp ab; er werde "keine Aufstellung rausgeben".

Dennoch sparte der 43-Jährige nicht mit Kritik an seiner Mannschaft, bei der er in der Nachbetrachtung des Hannover-Spiels Grundsatzfragen stellte. "Als ich den Jungs die Bilder gezeigt habe - ich glaube, dass da der ein oder andere drinsaß, dem nicht bewusst war, wie das teilweise aussieht", vermutete der Trainer und erklärte: "Damit meine ich: Wenn wir den Ball nicht haben - was ich von Tag eins gesagt habe -, müssen wir alles dafür tun, den Ball zurückzuerobern. Und dann können wir nicht mit fünf Spielern auf der letzten Linie stehenbleiben und hoffen, dass unsere Kollegen den Ball erobern."

Fiel vermisst Grundsätzliches

"Das ist das, was mich geärgert hat, das ist das, was kommen muss", so Fiel. "Ich verlange nicht, dass wir 14 Doppelpässe spielen, bevor wir ein Tor schießen, ohne dass da ein Fehler passiert - darum geht es nicht." Es gehe vielmehr darum, die Grundtugenden zu erfüllen - und "dafür", so Fiel, "musst du kein talentierter Spieler sein. Das sind alles Sachen, die jeder kann. Ich hab den Ball nicht? Ich muss rennen. Das war eine Sache, die mich sehr geärgert hat und die man dann auch ganz klar und deutlich ansprechen muss."

Nun soll der Fokus aber voll und ganz auf der Partie gegen den Fünftligisten liegen, den man natürlich nicht unterschätzen darf. "Pokal ist schon etwas Außergewöhnliches. In einem Spiel kann alles passieren. Kleinere Mannschaften wachsen über sich hinaus und stellen den größeren Mannschaften ein Bein. Das ist das besondere am DFB-Pokal", weiß Fiel.

Keine weiteren Verletzten

"Wenn uns nicht bewusst ist, dass der Gegner so auf den Platz geht und wir 100 Prozent brauchen, dann können wir Probleme bekommen. Ist das nicht der Fall, gewinnen wir dieses Spiel und ziehen in die nächste Runde ein." Nach den Verletzungen von Joseph Hungbo und Felix Lohkemper ereilten den FCN in der Trainingswoche keine weiteren Hiobsbotschaften, sodass den Franken weiterhin acht Spieler (Lohkemper, Hungbo, Christopher Schindler, Jannik Hofmann, Erik Wekesser, Mats Möller Daehli, Ivan Marquez und Florian Flick) nicht zur Verfügung stehen.