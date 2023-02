"Dafür liebt man den Fußball": Essen jubelt nach Eisfelds "Tor des Monats"

Nach schwierigen Wochen erkämpfte sich Rot-Weiss Essen im Derby gegen Borussia Dortmund II den ersten Sieg des Jahres. Mit einem Treffer der Marke "Tor des Monats" brachte Thomas Eisfeld die Gastgeber auf die Siegerstraße, die sich am Sonntag nicht nur über den Heimsieg ausgiebig freuten.

Wohin man nur blickte am Sonntagnachmittag an der Essener Hafenstraße - ob in die Gesichter der Essener Spieler oder zu den rund 16.000 euphorischen Fans im Stadion - es herrschte Erleichterung. Gerade erst hatte Rot-Weiss die zweite Mannschaft der Borussia aus Dortmund in einer umkämpften Partie mit 2:0 niedergerungen. Es war der erste Heimsieg für die Essener seit fünf Monaten und zugleich der erste Dreier im Jahr 2023.

Schließlich hatte der Klub turbulente Tage hinter sich. Nach der 0:1-Niederlage bei Viktoria Köln vergangenen Montag hatte es von den mitgereisten Fans Kritik an der Einstellung des Teams gegeben. Auf dem Platz gab RWE am Sonntag die Antwort. Auf dem holprigen Rasen an der Hafenstraße, der gefälliges Kombinationsspiel kaum zuließ, zeigte das Team von Trainer Dabrowski genau die Tugenden, die die eigenen Anhänger nach der Niederlage in Köln gefordert hatten: Kampf, Leidenschaft und Einsatz.

RWE-Coach Dabrowski: "Ich denke, der Sieg ist hochverdient"

"Ich denke, der Sieg ist hochverdient. Wir haben im Spiel nach vorne zur richtigen Zeit zugestochen," erklärte RWE-Coach Christoph Dabrowski vor dem "MagentaSport"-Mikrofon.

Ironischerweise brachte sein Team nicht ein hart erkämpftes, sondern vielmehr ein Zaubertor auf die Siegerstraße: Nachdem es nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit mehr Spielanteilen für die Gäste aber den besseren Chancen für RWE mit 0:0 in die Pause gegangen war, flog in Minute 51 ein Dortmunder Klärungsversuch an die Strafraumkante zu Thomas Eisfeld. Von dort hämmerte der 30-Jährige den Ball per Direktabnahme aus der Luft ins linke Kreuzeck. Ein absolutes Traumtor - die Hafenstraße bebte.

"Tor des Monats", davon sprachen sowohl Dabrowski als auch Gästetrainer Jan Zimmermann unisono. "Fantastisch, dafür liebt man den Fußball", freute sich der RWE-Coach. Auch der Schütze selbst war sich der Schönheit seines Treffers bewusst: "Volles Risiko. Entweder der geht 10 Meter drüber oder ins Tor. Und heute ist er Gott sei Dank ins Tor gegangen", analysierte Eisfeld.

In der Folge ließen die Essener kaum noch gefährliche Chancen für die Gäste zu. "Nach dem 0:1 haben wir zu sehr unsere Struktur verloren, da müssen wir ansetzen", befand BVB-Coach Zimmermann. Die Essener kamen zu den zwingenderen Gelegenheiten und machten schließlich in der 85. Minute durch den Kopfballtreffer des eingewechselten Björn Rother den Sack zu. Aufgelegt hatte ihm den Treffer Rückkehrer Simon Engelmann, den Dabrowski ebenfalls kurz zuvor brachte.

Niemeyer feiert Debüt nach eineinhalb Jahren Leidenszeit

Eisfelds Führungstreffer sollte nicht der einzig besondere Moment an diesem Sonntagnachmittag in Essen bleiben. In der Schlussminute wechselte Dabrowski Michel Niemeyer ein. Das Stadion erhob sich. Für den 27-Jährigen, der bereits im Sommer 2021 nach Essen gekommen war, war das Heimspiel am Sonntag nach rund anderthalbjähriger Verletzungspause das Debüt für Rot-Weiss.

Nach dem Spiel wurde er von seinem Team im Kreis ausgiebig gefeiert. "Das freut mich riesig für den Jungen. Ich hoffe, dass wir bei Rot-Weiss noch viel Freude mit ihm haben werden", sagte Teamkollege Eisfeld. Es waren die verschiedenen schönen Geschichten am Sonntag, die ein ansonsten vom Kampf geprägtes Spiel zu einem ganz wichtigen für RWE machte. Mit dem ersten Sieg im Jahr 2023 setzte sich Essen auf sieben Punkte von den Dortmundern ab, die mit der Niederlage auf den ersten Abstiegsplatz in der 3. Liga abrutschten.

Bei Rot-Weiss war die Erleichterung nach dem Sieg riesig, Dabrowski gab dennoch gleich die Marschroute für die kommende Aufgabe in Ingolstadt am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) vor: "Wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Wir haben noch einen Weg vor uns, jetzt müssen wir wieder dranbleiben."