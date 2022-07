"Dafür gibt es keine Trainingsform": KSC kassiert billige Gegentore

Der Karlsruher SC kassierte in den ersten zwei Saisonspielen acht Gegentreffer. Bei der Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg machte der KSC dem FCM das Toreschießen zu leicht.

Christian Eichner und der Karlsruher SC müssen in den Trainingseinheiten am Abwehrverhalten arbeiten. IMAGO/Eibner

Nach dem 0:5 in Paderborn nahmen sich die Spieler vom Karlsruher SC für die Partie gegen den 1. FC Magdeburg laut Trainer Christian Eichner "extrem viel" vor. Doch auch am 2. Spieltag gingen die Badener wieder als Verlierer vom Platz. Bereits nach 34 Minuten lag das Team des 39-Jährigen nach eigener Aussage nach "zwei billigen" Toren 0:3 zurück. Vor allem den halbhohen Rückpass von Daniel Gordon, der zum 0:3 führte, hob der Coach hervor: "Für so ein Tor gibt es keine Trainingsform", so Eichner, der auf der Pressekonferenz nur das zweite Tor herausnahm, weil Baris Atik es "gut gemacht" habe.

KSC fehlt die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor

Ansonsten sah der Trainer eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der es seine drei Offensivspieler nicht geschafft haben, sich in die Torschützenliste einzutragen und Magdeburg effizient war. "Da ist der Gegner uns voraus, in beiden Sechzehnern - und da werden Punkte erarbeitet", analysierte der Coach. Dies seien aber Themen, die in der Gruppe erarbeitet werden müssen.

Vor allem mit Blick auf die acht Gegentore stellte auch der KSC-Trainer fest, dass sich sein Team allen voran in der Abwehrarbeit verbessern muss. Dort sei noch "immens" viel zu tun. Auf die Frage nach möglichen Neuzugängen für die Verteidigung hielt Eichner sich aber bedeckt. Gespräche über mögliche Neuzugänge werden intern geführt - gleichzeitig betonte er aber auch, dass sie "Stand Sonntag" keinen weiteren Spieler verpflichten.

Leistungen aus der zweiten Halbzeit stimmen positiv

Anknüpfen können die Badener an die Leistung aus der zweiten Halbzeit. In den zweiten 45 Minuten schnürten sie den Aufsteiger ein und erzielten ihre ersten beiden Saisontore. An den guten Dingen wollen die Karlsruher sich "weiter aufbauen", aber der Trainer mahnt auch: "Wir werden auch weiterhin nicht nachlassen, den Spielern in diesem Bereich auf den Sack zu gehen".