Daferner: "Das ist doch geil. Dafür spielt man Fußball"

Am Samstagabend gastiert Dynamo Dresden in Rostock zum Ostduell und ist bereits heiß auf die Atmosphäre an der Ostsee.

Seit Jahrzehnten elektrisiert das Duell Rostock gegen Dresden die Fans. In diesem Sommer kehrten die beiden Traditionsklubs, letzter DDR-Meister und achtmaliger DDR-Meister, gemeinsam in die 2. Liga zurück.

"Abendspiel, viele Zuschauer, die hauptsächlich gegen uns sein werden - das ist doch geil. Dafür spielt man Fußball", sagt Dynamos Angreifer Christoph Daferner, der schon drei Treffer auf dem Konto hat. "Ausgepfiffen zu werden, motiviert einen."

Schmidt: "In Rostock ist immer eine gute Stimmung"

"Die Mannschaft ist heiß und freut sich riesig auf das Spiel. In Rostock ist immer eine gute Stimmung und es werden auch einige Fans von uns dabei sein", weiß auch Chefcoach Alexander Schmidt.

Die Partie ist mit 14.500 Zuschauern unter Corona-Bedingungen "ausverkauft". 1.111 Dresdner Fans werden Dynamo an der Ostsee unterstützen.

Und die Sachsen reisen mit breiter Brust gen Norden. Sieben Punkte aus drei Ligaspielen bei einem Torverhältnis von 6:1 plus das Erreichen der 2. Pokalrunde. Rein statistisch gesehen ist Dynamo noch nie besser in eine Zweitligasaison gestartet. "Wir fahren mit einem positiven Gefühl dorthin und wollen das Spiel gewinnen", so Schmidt.

Die Dresdner Defensive agiert erstaunlich abgeklärt

Einen großen Anteil am klasse Saisonstart hat die starke Defensive. Mit nur einem Gegentor liegt die SGD im Ligavergleich gemeinsam mit Karlsruhe und Aue auf dem geteilten 2. Platz, lediglich Tabellenführer Regensburg hat noch keinen Gegentreffer hinnehmen müssen. Die Hintermannschaft um Tim Knipping, der die Sachsen in Abwesenheit von Kapitän Sebastian Mai auf den Platz führte, agiert erstaunlich abgeklärt. Bereits in der Aufstiegssaison war Dresdens Abwehr mit gerade einmal 29 Gegentoren in 38 Spielen Ligaspitze.

Schmidt setzt auf sein "intensives und zweikampfstarkes Spiel"

Dass die Aufgabe in Rostock kein Selbstläufer wird, weiß auch Schmidt: "Hansa ist ein starker Gegner, der ähnlich wie wir von der Gemeinschaft und einer guten Organisation auf dem Feld lebt", sagt der Trainer. "Wir wissen aber ganz genau, was wir an unserer Mannschaft haben und wenn wir unser gewohntes intensives und zweikampfstarkes Spiel auf den Platz bekommen, muss uns Rostock erst mal schlagen."