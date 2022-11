Dänischer Sportdirektor kritisiert Infantino: "Ich war schockiert"

Die Rede von FIFA-Chef Gianni Infantino zum WM-Auftakt sorgt für Verwunderung bis Entsetzen. Deutliche Worte fand Dänemarks Sportdirektor Peter Möller. FIFA-Kritikerin Lise Klaveness bezeichnete den Auftritt gar als "gefährlich".

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat mit deutlicher Kritik auf Infantinos Pressekonferenz reagiert. "Indem Gianni Infantino berechtigte Kritik an der Menschenrechtslage beiseite schiebt, weist er den enormen Preis zurück, den Arbeitsmigranten zahlen mussten, um sein Flaggschiff-Turnier zu ermöglichen - sowie die Verantwortung der FIFA dafür", sagte Steve Cockburn, Leiter der Abteilung für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bei Amnesty International.

"Forderungen nach Gleichheit, Würde und Entschädigung dürfen nicht als eine Art Kulturkampf behandelt werden - sie sind universelle Menschenrechte, zu deren Einhaltung sich die FIFA in ihren eigenen Statuten verpflichtet hat", sagte Cockburn.

Klaveness: "Ich denke, dass er zu weit gegangen ist"

FIFA-Kritikerin Lise Klaveness hat die kontroverse Rede Infantinos als "gefährlich" bezeichnet. "Ich denke, dass er zu weit gegangen ist, als er begründete Kritik auf westliche Doppelmoral reduziert hat", sagte die norwegische Verbandspräsidentin bei CNN: "Es ist ein bisschen gefährlich, den Westen gegen den Osten zu polarisieren."

Nach Ansicht von Klaveness, die beim zurückliegenden FIFA-Kongress in Katar durch ihre Kritik am Weltverband und dem WM-Gastgeber weltweit für Aufsehen gesorgt hatte, habe Infantinos denkwürdiger Monolog gezeigt, dass er unter Druck steht. "Die Kritik ist berechtigt", sagte die Skandinavierin: "Nicht an Katar an sich, sondern an der FIFA und den internationalen Fußballverbänden."

Möller sorgt sich um Zukunft der FIFA und des Fußballs

Unommentiert blieb der Auftritt auch nicht im dänischen Lager. Dänemarks Sportdirektor Peter Möller hat den Auftritt des gebürtigen Schweizers scharf kritisiert. "Als ich den FIFA-Präsidenten gestern gesehen habe, war ich schockiert. Und ich habe mich in dem Moment auch geschämt, ein Teil dieser Veranstaltung zu sein", sagte der frühere Nationalspieler der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag im WM-Quartier der Dänen in Al-Rayyan.

"Ich kann nur für den dänischen Verband sprechen", so der 50-Jährige. "Wir haben vor dieser WM über Monate versucht, auch hinter den Kulissen Einfluss auf die FIFA und die Verhältnisse in Katar zu nehmen. Wir wollten hier mit der Aufschrift "Menschenrechte für alle" trainieren - die FIFA hat es abgelehnt. Wir haben schon vor Monaten angekündigt, mit der Regenbogen-Binde zu spielen - aber die FIFA äußert sich erst einen Tag vor WM-Beginn dazu."

Nach all seinen Erfahrungen rund um diese WM "mache ich mir ein bisschen Sorgen über die Zukunft der FIFA und des Fußballs im Allgemeinen", sagte Möller. "Du siehst immer mehr Leute - innerhalb und außerhalb des Fußball - die sagen: Ist das wirklich das, was wir wollen? Du siehst immer mehr Fans, die sich vom Fußball abwenden."