Dänischer Rückraumspieler wechselt in die Bundesliga

Nach einem halben Jahr verlässt Martin Risom den dänischen Klub KIF Kolding. Der 29-jährige Rückraumspieler soll nach Vereinsangaben mit sofortiger Wirkung in die Bundesliga wechseln.

Auf der Webseite des Vereins verabschiedete sich Sportmanager Lars Christiansen von dem Spieler, der erst im Sommer nach Kolding gewechselt war. "Wir leben in einer Sportwelt, in der die Dinge manchmal sehr schnell gehen und ständig in Bewegung sind", so Christiansen über den sofortigen Wechsel von Risom in die Bundesliga.

"Daher müssen wir als Verein bereit sein, uns anzupassen und zu handeln, wenn Spielersituationen auftreten. Dies gilt in beide Richtungen in Bezug auf das Kommen und Gehen von Spielern", wird Christiansen weiter auf der Webseite des Vereins zitiert.

Wechsel zum HSV?

"Ich bin dankbar, dass Kolding mich gehen lässt, denn es gibt mir die Möglichkeit, mir einen Kindheitstraum vom Bundesliga-Handball zu erfüllen", meinte Risom selbst zu seinem Wechsel.

Nach Informationen des dänischen TV2 steht der Rückraumspieler offenbar vor einem Wechsel zum HSV Hamburg. Der Bundesligist hat den Wechsel noch nicht offiziell bestätigt. Beim HSV würde Risom unter anderem auf seine Landsmänner Jacob Lassen, Casper Mortensen und Frederik Bo Andersen treffen.