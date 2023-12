Dänische Handball-Hoffnung vor Comeback

Er wechselte im Sommer 2023 zum dänischen Top-Klub Aalborg Håndbold, hat seitdem aber kein Spiel bestritten - aufgrund körperlicher und mentaler Probleme. Nun steht die dänische Spielmacher-Hoffnung Thomas Arnoldsen vor dem Comeback. Beim Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am Donnerstag wird er im Kader stehen - und könnte sein Aalborg-Debüt geben.

Als Thomas Arnoldsen im Sommer zu Aalborg Håndbold kam, war klar, dass das junge, große Talent nach einer harten Saison eine Pause brauchte, um körperlich und geistig fit für die Fortsetzung seiner Karriere zu sein. "Diese Pause und dieser Prozess sind nun vorbei", so der Verein in einer Pressemitteilung. Arnoldsen habe eine Zeit lang mit seinen Mannschaftskameraden trainieren können und sei nun bereit, den nächsten Schritt zu machen und zu spielen.

"Wir haben im Sommer gemerkt, dass Thomas eine Pause braucht und haben unser medizinisches Team eingeschaltet, das ihn seitdem auf seinem Weg zurück zum Handball unterstützt. Sie verdienen ein großes Lob für ihre Bemühungen, genauso wie Thomas selbst hart gearbeitet hat, um endlich sein Debüt im Trikot von Aalborg Håndbold geben zu können", so Jan Larsen, Geschäftsführer von Aalborg Håndbold.

"Es war ein langer Weg zurück, aber wir haben nie daran gezweifelt, dass Thomas wieder spielen würde, und deshalb freuen sich alle im und um den Verein darauf, ihn am Donnerstagabend zum ersten Mal in Aktion zu sehen. Dennoch werden wir in der kommenden Zeit seine Spielzeit dosieren, um ihn langsam aber sicher wieder an die Spiele heranzuführen", sagt Larsen.