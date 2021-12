Däninnen kurz vor Schluss abgefangen - Frankreich zieht ins Finale ein

Frankreich steht als erstes Team im Finale der Handball-WM der Frauen.

Dänemarks Handball-Frauen führten lange gegen Frankreich, doch am Ende siegten die Olympiasiegerinnen und stehen im WM-Finale. imago images/Kolektiff

Die Olympiasiegerinnen schlugen am Freitagabend im ersten Halbfinale im spanischen Granollers Dänemark, Weltmeister von 1997, nach einer späten Aufholjagd 23:22 (10:12) und haben damit am Sonntagabend die Chance auf ihren zweiten Titelgewinn.



Beim Stand von 22:21 übernahm Frankreich erstmals in der Partie die Führung, zuvor hatte Dänemark zwischenzeitlich mit bis zu vier Treffern vorne gelegen.