Dänin schließt Lücke beim Thüringer HC

Der Thüringer HC hat die offene Planstelle im rechten Rückraum der kommenden Saison geschlossen: Eine Dänin wechselt in die Handball Bundesliga Frauen.

Julie Holm (mit Ball) zieht es in die HBF. imago images/Ritzau Scanpix

Die Dänin Julie Holm wechselt zum Thüringer HC. Die 1,78 Meter große Spielerin unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Die 23-Jährige kommt vom dänischen Top-Team Viborg HK.

"Nach einigen guten Gesprächen mit Herbert wurde mir klar, dass der Thüringer HC die richtige Mannschaft für mich und meine weitere Entwicklung als Spielerin ist. Der Verein hat einen guten Ruf, alles klingt sehr leidenschaftlich und man strebt einen Kämpfermodus an, was meiner Meinung nach gut zusammenpasst", so Julie Holm.

Sie betont: "Ich freue mich darauf, den Wechsel von der dänischen Liga zur Bundesliga zu vollziehen und ich freue mich darauf, das Team und das Umfeld kennenzulernen." THC-Trainer Herbert Müller sagt: "Wenn es um eine gute Linkshand im Rückraum rechts geht, sucht halb Europa. Darum freue ich mich sehr, dass wir mit Julie die Lücke schließen konnten."

"Jung, ehrgeizig, wurfstark und gut in der Deckung - ein Profil, was zu uns passt. Jetzt heißt es, gut zusammenzuarbeiten, um aus der Spielerin das Beste herauszuholen, um für den THC das Maximum zu erreichen", so Müller.