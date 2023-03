Dänen-Talent Christensen vor Wechsel zu Hertha BSC

Hertha BSC will künftig verstärkt auf Talente setzen - nicht nur aus dem eigenen Stall. Vom FC Midtjylland soll im Sommer der dänische U-19-Nationalspieler Gustav Christensen (18) kommen.

Anfang November durfte Gustav Christensen Europapokal-Luft schnuppern - etwas, was ihm bei seinem designierten neuen Klub Hertha BSC vorerst nicht vergönnt sein wird. Im Europa-League-Gruppenspiel gegen Sturm Graz (2:0) kam der 18-Jährige in der Schlussminute ins Spiel. Christensens Stammteam ist die U19 des dreimaligen dänischen Meisters FC Midtjylland. In der Drenge Ligaen, der nationalen U-19-Liga, sorgt der Angreifer seit Monaten für Furore. Beim 7:2-Sieg gegen die U19 von SönderjyskE traf er Ende Februar fünfmal, insgesamt sind nach 16 Saisonspielen für den Linksaußen 26 Tore notiert.

Auch in den dänischen Nachwuchs-Auswahlteams ist der Youngster eine feste Größe, aktuell in der U 19 (fünf Spiele, drei Tore), zuvor auch in der dänischen U 18 (neun Spiele, sechs Tore) und in der U 17 (ein Spiel, zwei Tore). Nach kicker-Informationen wechselt Christensen im Sommer zu Hertha BSC, das dänische Fußballmagazin Tipsbladet hatte zuerst über die Personalie berichtet. In Berlin soll Christensen, der im September 19 Jahre alt wird, zunächst über die Akademie und mit Einsätzen im U-Bereich aufgebaut und schrittweise an die Profimannschaft herangeführt werden.