Dänen nominieren 40-jährigen Berliner Lindberg nach

Hans Lindberg vom Bundesligisten Füchse Berlin ist in den EM-Kader der dänischen Nationalmannschaft berufen worden.

Wie der Hauptstadtklub am Freitag mitteilte, wurde der 40 Jahre alte Rechtsaußen von Trainer Nikolaj Jacobsen nachnominiert, nachdem Johan Hansen von der TSV Hannover-Burgdorf verletzungsbedingt ausfällt.

Lindberg reiste am Freitag zum Nationalteam seines Heimatlandes nach. Schon 2008 und 2012 hatte er den EM-Titel mit Dänemark geholt, 2019 sogar die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Neben Lindberg stehen auch die Füchse-Profis Lasse Andersson und Jacob Holm im Kader der Dänen, die nach dem Auftaktsieg gegen Montenegro (30:21) am Samstag in Ungarn in der Gruppe A auf Slowenien treffen.