Dänen freuen sich auf "feindselige" Atmosphäre: "Das wird Spaß machen"

Am Freitagabend trifft Deutschland in seinem EM-Halbfinale auf Top-Favorit Dänemark. Der Faktor Zuschauer beschäftigt beide Teams vor dem Vergleich. Dass der amtierende Weltmeister mit dem Kölner Publikum umzugehen weiß, daran glaubt allerdings auch Bundestrainer Alfred Gislason fest.

Vorfreude auf knapp 20.000 gegnerische Fans: Rasmus Lauge trifft mit Dänemark am Freitag in Köln auf Gastgeber Deutschland. Sascha Klahn (2)

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Immer wieder wird während der Heim-EM über den Faktor Zuschauer gesprochen. Erst beim Weltrekordspiel in Düsseldorf, dann in Berlin, seit Hauptrunden-Beginn nun in Köln. "Wir können jede Hilfe gebrauchen und unsere Fans stehen da ganz oben auf der Liste", sagt Deutschlands Linksaußen Rune Dahmke mit Blick aufs Duell mit Top-Favorit Dänemark am Freitag (20.30 Uhr).

Der deutsche Anhang habe die DHB-Auswahl "in diesem Turnier schon extrem beflügelt": "Jetzt gerade hier in Köln stellt sich das schon so ein, dass man irgendwie zusammenarbeitet an jedem Sieg. Das wird einer unserer größten Vorteile sein, dass wir hier vor 20.000 Deutschen spielen und die Energie von denen mit aufnehmen können."

Sehr gute Erfahrungen mit "Heimspielen" machten auch die Dänen. Bei Trainer Nikolaj Jacobsen kommen vor dem Halbfinale Erinnerungen hoch, als Dänemark gemeinsam mit Deutschland im Januar 2019 eine Weltmeisterschaft ausrichtete. Für die Dänen war es der Anfang des Titel-Hattricks bei interkontinentalen Turnieren.

"Die Heimmannschaft hat natürlich Vorteile. 2019 war das ein Riesending. Es waren zwar nur 15.000, aber sie haben uns eine wahnsinnige Energie gegeben", sagt Jacobsen rückblickend: "Deswegen wissen wir auch, dass diese Halle den Deutschen extra Kraft geben wird. Aber es ist auch eine Riesenmotivation für uns."

12.000 Dänen in Hamburg

Zusammenhalt habe sein Team in der Vergangenheit häufig genug demonstriert. "Gegen so eine Herausforderung wollen wir uns auch beweisen", kündigt der dänische Coach an. Eine Umstellung wird es dennoch. Nach dem Umzug von München (Vorrundengruppe) nach Hamburg (Hauptrundengruppe) rieben sich die dänischen Handballer zum Teil die Augen. "Gerade in den Spielen gegen Schweden und Norwegen waren von 13.000 Zuschauern vielleicht 12.000 Dänen da - das hat uns sehr geholfen", bestätigt Jacobsen.

Dass sich der amtierende Weltmeister vom Kölner Publikum beeindrucken lässt, das kann sich Bundestrainer Alfred Gislason beim besten Willen nicht vorstellen. "Die Atmosphäre in unserer Halle ist schön und kann uns beflügeln, ohne Frage. Aber ich würde auch sagen, dass die Dänen so motiviert sind, dass das denen gar nichts ausmacht", ist der Isländer überzeugt.

Podcast Keine Angst vor Handball-Goliath Dänemark? (mit Fabian Wiede) Handball-Nationalspieler Fabian Wiede von den Füchsen Berlin analysiert Deutschlands Halbfinal-Gegner Dänemark und gibt ein Update zu seiner Genesung. Die News: Union Berlin Trainer Bjelica watscht Sané, die Verletzungsmisere bei den Bayern geht weiter und Werder Bremen mit neuem Investoren-Bündnis. alle Folgen

Dänemarks Abwehrchef Henrik Möllgaard weiß um den "großen Faktor", durch den der Favorit sowohl im Angriff als auch in der Abwehr "unter großem Druck stehen wird". Nach der Erfahrung 2019 freut sich der mittlerweile 39-Jährige auf Köln. "Diesmal wird es anders sein, wir werden in der Unterzahl sein und den Druck wirklich spüren", prophezeit Möllgaard: "Gegen den Gastgeber zu spielen ist immer großartig, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wir wissen, dass die Atmosphäre feindselig sein wird."

Die Gelassenheit, mit der Dänemark seine Spiele bestreitet, strahlen Jacobsen und Möllgaard auch neben dem Feld aus. "Das riesige Heimpublikum wird die bei diesem Turnier starke deutsche Mannschaft tragen, aber ich freue mich wirklich darauf. Das wird Spaß machen", sagt Möllgaard. Vom Abwehrchef klingt das fast wie eine Drohung.