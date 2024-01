Dänemarks Dauerbrenner Niclas Kirkelökke im Interview

Mit einer Spielzeit von 6:46 Stunden ist Niclas Kirkelökke der Dauerbrenner bei Dänemark - kein Spieler des Weltmeisters stand bei dieser Handball-EM länger auf dem Feld. Der Linkshänder der Rhein-Neckar Löwen blickt im Interview auf das Finale voraus - und spricht über seine ungewohnte Position.

Niclas Kirkelökke spielt in der Nationalmannschaft auf Rechtsaußen im Angriff. Ingrid Anderson-Jensen

Im Finale der Europameisterschaft heißt es: Weltmeister gegen Olympiasieger. Was erwartest du von der Partie?

Niclas Kirkelökke: Das wird ein mega hartes Spiel. Sie haben eine große Physis und kommen mit viel Power, besonders im Angriff und in der Konterphase. Es wird hoffentlich trotzdem ein spannendes Spiel

Worauf wird es bei euch ankommen?

Ich glaube, es wird ein bisschen wie gestern gegen Deutschland. Wir haben schon ein gutes Spiel gespielt, aber wir haben ein bisschen zu viele freie Chancen in der ersten Halbzeit liegen gelassen. Das Abwehr- und Angriffsspiel hat aber gut funktioniert, das müssen wir fortsetzen.

Du hast die längste Spielzeit in eurem Team, aber auch generell habt ihr alle bereits acht Spiele in den Knochen. Wie sieht es vom Kräftelevel her aus?

Natürlich spüren wir unseren Körper, man ist nicht mehr so frisch wie am Anfang, aber für Frankreich ist es genauso. Und im Finale ist das auch ein bisschen egal (lacht). Da gibt man einfach alles!

Du spielst im Verein im Rückraum, aber in der Nationalmannschaft viel auf Rechtsaußen. Wie ist es dazu gekommen?

Das ist natürlich schon ein bisschen besonders, aber so war es für mich bei der Nationalmannschaft die letzten Jahre einfach. Im Angriff auf Rechtsaußen zu spielen, ist cool und in der Abwehr mache ich viel auf meiner normalen Position.

Als ihr in Hamburg gespielt habt, hattet ihr die Heimspiel-Atmosphäre, gestern war die Unterstützung der Halle klar bei Deutschland. Was erwartest du von der Atmosphäre im Finale?

Das müssen wir sehen. Es wird nicht wie in Hamburg für uns sein, aber vielleicht auch nicht wie gestern. Gegen Deutschland war es natürlich eine sehr besondere Stimmung, das war wirklich geil, aber das wird morgen anders. Hoffentlich gibt es trotzdem viele Leute hier drin, aber es wird nicht so eine gute Stimmung sein.

Im Halbfinale von Frankreich schlug sich das Publikum auf die Seite von Schweden. Vielleicht unterstützen sie morgen dann euch …

Das hoffe ich. Aber wir haben gerade Deutschland rausgeworfen, dann sind sie vielleicht eher nicht für uns (lacht).

Was erwartest du vom Spiel um den dritten Platz zwischen Deutschland und Schweden?

Das wird auch mega eng. Mit 20.000 im Rücken kann Deutschland alles schaffen, sie haben sehr gut gespielt in diesem Turnier. Schweden hat sich gegen Frankreich gut zurückgekämpft, aber eine harte ersten Halbzeit. Es wird ein enges Spiel.

Zum Abschluss: Warum holt ihr euch den Titel?

Weil wir eine gute Mannschaft und auf allen Positionen wechseln können. Wir können einfach immer weitermachen können und das wird der Schlüssel morgen.