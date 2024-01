Dänemark würde warten: Die Wege des DHB-Teams ins EM-Halbfinale

Mit dem verdienten Sieg über Ungarn hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft das Halbfinale bei der Heim-EM wieder in der eigenen Hand. Die einfachste Variante wäre ein Sieg über Kroatien, doch es gibt noch andere mögliche Wege.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Wenn sich Alfred Gislason den Montag hätte malen müssen, der Bundestrainer hätte ihn wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit genau so ausgeschmückt. In der ersten der drei Partien unterlagen die Kroaten - Deutschlands abschließender Hauptrundengegner am Mittwoch (20.30 Uhr) - mit 30:35 den Isländern. Damit ist der Halbfinal-Zug für Domagoj Duvnjak & Co. angesichts von nun 1:7 Punkten bereits vor dem Vergleich mit dem DHB-Team endgültig abgefahren.

Im anschließenden Spiel lieferte Olympiasieger Frankreich mit seinem 33:28 gegen Österreich die nötige Steilvorlage fürs deutsche Team. Und der Europameister von 2016 verwandelte eiskalt: Durch das verdiente 35:28 gegen Ungarn steht Deutschland mit nun 5:3 Punkten alleine auf Rang zwei der Hauptrundengruppe in Köln. Österreich und Ungarn (je 4:4 Punkte) müssen auf Schützenhilfe von Kroatien hoffen, um sich noch den Traum von der Vorschlussrunde zu erfüllen.

Durch Deutschlands Sieg steht Frankreich bereits als Gruppensieger fest und trifft in seinem EM-Halbfinale am Freitag auf Titelverteidiger Schweden. Deutscher Gegner wäre im Falle des Weiterkommens Top-Favorit Dänemark, der bei dieser EM alle seine sechs Spiele gewonnen hat.

Was braucht es bei Unentschieden oder Niederlage?

Doch wie kommt die DHB-Auswahl in den Genuss eines Duells mit dem aktuell besten Team der Welt? Die einfachste Variante ist ein Sieg im "Viertelfinale" (O-Ton Axel Kromer) über Kroatien, dann wären auch mögliche Erfolge von Österreich und Ungarn bedeutungslos. Im Falle eines Unentschiedens gegen Kroatien könnten die Ungarn wegen des verlorenen Direktvergleichs mit Deutschland sogar gewinnen, Österreich dürfte Island mit Blick auf die Tordifferenz nicht mit mehr als neun Toren Differenz schlagen.

Und auch im Falle einer deutschen Niederlage wäre noch nicht alles verloren, wenn in diesem Fall weder Ungarn noch Österreich gewinnt. Spielen beide Teams unentschieden, würde Deutschland den Dreiervergleich in einer Extra-Tabelle gewinnen, weil Deutschlands Sieg über Ungarn deutlicher ausfiel als der der Österreicher gegen die Magyaren (30:29). Verliert Österreich und holt nur Ungarn den Punkt, hätte Deutschland die Karte Direktvergleich in der Hinterhand. Verliert Ungarn und holt nur der deutsche Nachbar ein Remis, hätte die DHB-Auswahl die bessere Tordifferenz vorzuweisen.