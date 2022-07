Dänemark trägt gegen Deutschland Trauerflor

Die dänische Frauen-Nationalelf läuft in ihrem EM-Auftaktspiel gegen Deutschland nach dem Amoklauf in Kopenhagen mit Trauerflor auf.

Bereits am Montag hielten die Däninnen vor der ersten Trainingseinheit in England gemeinsam eine Schweigeminute ab.

"Die Schießerei in Field's war schrecklich, und alle in der Mannschaft sind berührt davon. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Hinterbliebenen", wird Kapitänin Pernille Harder, die auch schon für den VfL Wolfsburg aktiv war, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die 29-Jährige führt aus: "Wir spielen mit Trauerflor, um die zu ehren, die nicht mehr hier sind."

Das Spiel gegen die deutsche Auswahl steigt am Freitagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker).