Dänemark: Pevnov-Klub wirft GOG raus

In Dänemarks Meisterschaft stehen die Halbfinalisten fest. Mit GOG und Bjerringbro-Silkeborg sind zwei große Teams bereits in der Meisterrunde gescheitert.

Die Saison in Dänemark biegt auf die Zielgerade ein. Aalborg hat nach der regulären Saison auch seine Gruppe in der Meisterrunde souverän gewonnen. Nach der Qualifikation für das Truckscout24 Final4 in Köln hat das Team von Team des scheidenden Coaches Stefan Madsen in der zweiten Phase der Saison kein Spiel verloren, musste lediglich in zwei Punkteteilungen einwilligen und kommt so mit der Bonuspunktregel auf 12 Zähler.

Rang 2 erkämpfte sich Ribe-Esbjerg HH, das als Tabellenachter mit einem Punkt Vorsprung gegenüber Skanderborg Aarhus in die Meisterrunde gekämpft hatte. Bjerringbro-Silkeborg enttäuschte hingegen als Vierter, auch der Fünfte Mors-Thy konnte das nicht nutzen.

In der Parallelgruppe setzte sich Fredericia HK durch. Das von Gudmundur Gudmundsson trainierte Team um den deutschen Kreisläufer Evgeni Pevnov profitierte von seinen zwei Bonuspunkten und schnappte sich Platz 1. Eine starke Meisterrunde spielte Skjern, die Grün-Weißen kamen wie Fredericia auf acht Punkte durch vier Siege, hatten aber aufgrund des sechsten Platzes im Grunddurchgang das Nachsehen.

Gescheitert ist unter anderem GOG, zwei seiner drei Siege holte sich der Titelverteidiger gegen Schlusslicht TMS Ringsted. Entscheidend war die Niederlage am Sonntag bei Fredericia. Mit einem Bonuspunkt kam das Team um den künftigen Kieler Emil Madsen und Melsungen-Neuzugang Aaron Mensing nur auf sieben Zähler.

Den Klassenerhalt feiern konnte TTH Holstebro, das nach Platz 5 in der Relegationsrunde beide Duelle mit dem Zweitligisten Skive fH (29:24, 34:28) klar gewinnen konnte. Skive hatte als Dritter der regulären Zweitligasaison zuvor mit zwei Siegen gegen den Zweiten HC Midtjylland (33:28, 29:25) das Ticket für diese Runde gelöst. Regulärer Aufsteiger ist Grindsted GIF Håndbold, das Schlusslicht Lemvig-Thyborøn Håndbold ersetzen wird.

chs

Ergebnisse Play-offs

Datum Heim Gast Ergebnis 16.05.2024 Fredericia HK Ribe-Esbjerg HH 18:30 h 16.05.2024 Aalborg Håndbold Skjern Håndbold 20:30 h 19.05.2024 Ribe-Esbjerg HH Fredericia HK 14:00 h 19.05.2024 Skjern Håndbold Aalborg Håndbold 16:00 h 22.05.2024 Aalborg Håndbold Skjern Håndbold 18:30 h 22.05.2024 Fredericia HK Ribe-Esbjerg HH 20:30:h 26.05.2024 Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 16:00 h 29.05.2024 Sieger Halbfinale 2 Sieger Halbfinale 1 20:00 h 01.06.2024 Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 16:00 h

Meisterrunde Gruppe 1

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 Aalborg Håndbold 6 204-164 12 2 Ribe-Esbjerg HH 6 186-196 7 3 Bjerringbro-Silkeborg 6 189-192 4 4 Mors-Thy Håndbold 6 168-195 4

Meisterrunde Gruppe 2

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 Fredericia HK 6 175-165 8 2 Skjern Håndbold 6 184-172 8 3 GOG Håndbold 6 185-186 7 4 TMS Ringsted 6 168-189 4

Relegationsrunde

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 SønderjyskE Herrer 4 112-110 8 2 KIF Kolding 4 129-117 7 3 Skanderborg Aarhus GF 4 108-117 4 4 Nordsjælland Håndbold 4 115-116 4 5 TTH Holstebro 4 118-122 3

Grunddurchgang