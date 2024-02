Dänemark ohne elf Vizeeuropameister gegen die Schweiz

Dänemark verzichtet beim Länderspiel Anfang März gegen die Schweiz auf zahlreiche Leistungsträger der letzten Handball-EM. Unter anderem wurden Niklas Landin, Mikkel Hansen, Mathias Gidsel oder Simon Pytlick.

"Ein großer Teil des Kaders sind diejenigen, die auch an der EM teilgenommen haben. Aber vor allem im Rückraum habe ich mich dafür entschieden, den etwas älteren Spielern im Kader und denjenigen, die während der Europameisterschaft am stärksten belastet wurden, eine Pause zu gönnen, zumal es ein volles Olympiajahr ist", so Nikolaj Jacobsen.

Insgesamt elf Spieler aus dem letzten Kader der Handball-EM fehlen, auch die Routiniers Hans Lindberg, Rasmus Lauge und Henrik Møllgaard, die Magdeburger Magnus Saugstrup und Michael Damgaard sowie der Flensburger Mads Mensah Larsen und der künftige Melsunger Aaron Mensing fehlen.

Fünf Spieler aus Flensburg

Beim Debüt von Andy Schmid als Nationalcoach der Schweiz werden dennoch insgesamt acht Bundesligaprofis auf Seite des Weltmeisters dabei sein. Von der SG Flensburg-Handewitt wurden Torhüter Kevin Møller, die Außenspieler Emil Jakobsen und Johan Hansen, Kreisläufer Lukas Jørgensen und Rückraumshooter Lasse Møller nominiert.

Jacobsen setzt auch auf Magnus Landin (THW Kiel), Niclas Kirkeløkke (Rhein-Neckar Löwen) und Lasse Andersson (Füchse Berlin). Der Ex-Berliner Jacob Holm (Paris St. Germain) bekommt ebenso eine Chance wie die Ex-Flensburger Simon Hald und Anders Zachariassen sowie der künftige Kieler Emil Madsen.

Einige Rückkehrer ins Team

Auch Aalborgs Thomas Arnoldsen kehrt in die Auswahl zurück. "Thomas hat eine schwierige Zeit hinter sich, aber er ist auf dem besten Weg zurück. Er ist ein großes Talent und ein Spieler, in den wir Vertrauen haben, er muss in Zukunft Teil der Nationalmannschaft sein. Dann müssen wir sehen, ob es schon bei der Olympiade oder beim nächsten Mal sein wird", so Jacobsen.

"Es ist gut für uns, ein Länderspiel gegen einen guten Gegner wie die Schweiz zu haben, wo wir einige Dinge testen können. Gleichzeitig ist es für mich wichtig, dass wir drei gute Trainingseinheiten absolvieren und einigen Spielern, die schon länger nicht mehr dabei waren, wieder Vertrauen in die Abläufe geben", so der Nationalcoach abschließend.

Aufgebot Dänemark

Emil Nielsen (FC Barcelona/ESP)

Kevin Møller (SG Flensburg-Handewitt/GER)

Emil Jakobsen (SG Flensburg-Handewitt/GER)

Magnus Landin (THW Kiel/GER)

Johan Hansen (SG Flensburg-Handewitt/GER)

Niclas Kirkeløkke (Rhein-Neckar Löwen/GER)

Simon Hald (Aalborg)

Lukas Jørgensen (SG Flensburg-Handewitt/GER)

Emil Bergholt (Skjern)

Anders Zachariassen (GOG)

Emil Madsen (GOG)

Lasse Andersson (Füchse Berlin/GER)

Thomas Arnoldsen (Aalborg)

Jacob Holm (Paris Saint-Germain/FRA)

Mads Hoxer (Aalborg)

Lasse Møller (SG Flensburg-Handewitt/GER)