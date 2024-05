Dänemark: Niklas Landin reist von Nationalteam ab

Die dänische Handball-Nationalmannschaft muss bei den anstehenden Test-Länderspielen auf Niklas Landin verzichten. Der Star-Torhüter ist verletzungsbedingt abgereist.

Bei Niklas Landin sei eine Blutung an der Netzhaut des rechten Auges diagnostiziert worden, teilte der dänische Handballverband am heutigen Dienstag (7. Mai) auf seiner Homepage mit. Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen wolle kein Risiko eingehen und habe Landin nach Hause geschickt, um das Auge zu schonen. Für Landin wurde der Flensburger Kevin Møller nachnominiert. Bereits gestern wurde bekannt, dass Casper Mortensen Niklas' Bruder Magnus bei den Länderspielen gegen Norwegen und Kroatien ersetzen wird.

Casper Mortensen mit Comeback im Nationaltrikot

"Wir hätten Niklas im Trainingslager behalten können und hoffen, dass er am Wochenende grünes Licht bekommt, aber angesichts des Programms, das Aalborg noch vor sich hat, und weil wir Niklas später im Sommer selbst einsetzen wollen, ist es klug, ihn ruhen zu lassen, damit das Auge heilen kann und er hoffentlich bald wieder einsatzbereit ist", wird Jacobsen zitiert.

Im Ligaspiel verletzt

Niklas Landin verletzte sich beim Ligaspiel von Aalborg Håndbold gegen Bjerringbro/Silkeborg (31:31) am Sonntag (5. Mai). Er wurde von einem Ball am Kopf getroffen. Das Auge machte dem Kapitän der Nationalmannschaft auch beim Aufwärmen für das Training am Montag zu schaffen. Deshalb wurde es im Krankenhaus genauer untersucht.

„Natürlich bin ich traurig, dass ich das Nationalmannschaftslager verlassen muss. Aber es ist die richtige Entscheidung, damit ich so schnell wie möglich wieder spielen kann und mich auf ein spannendes Saisonende freuen kann", so Niklas Landin.

Aalborg steht im Halbfinale der heimischen Meisterschaft - und trifft dort auf Skjern. In der vergangenen Woche hatten sich Landin und Co. zudem überraschend gegen Veszprém durchgesetzt - und für das Final4 der Champions League qualifiziert.