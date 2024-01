Dänemark nach Krimi-Sieg "sehr stolz und glücklich", Schweden "frustriert"

Im Top-Duell der zweiten Hauptrundengruppe bezwang Dänemark den Europameister Schweden nach einem Crunch-Time-Krimi. Matchwinner Mathias Gidsel war nach dem Abpffif "sehr stolz und glücklich" über den Sieg seines Teams.

Dänemark setzt sich in der Hauptrunde der Handball-EM 2024 gegen Schweden durch. Ingrid Anderson-Jensen

Im Top-Duell der zweiten Hauptrundengruppe bezwang Dänemark den Europameister Schweden nach einem Crunch-Time-Krimi. Matchwinner Mathias Gidsel war nach dem Abpffif "sehr stolz und glücklich" über den Sieg seines Teams.

"Es war ein fantastisches Spiel von zwei wirklich guten Mannschaften", war Dänemarks Cheftrainer Nicolaj Jacobsen nach dem 28:27 -Sieg seiner Mannschaft begeistert. Für Mathias Gidsel, der mit zehn Toren der herausragende Spieler der Partie war, sprach von einem "Kampf um den Einzug ins Halbfinale".

"Wir wussten schon vorher, dass es ein Schlüsselspiel gegen eine der besten Mannschaften der Welt werden würde, und wir wussten, dass es bis zum Schluss eng werden würde", führte Gidsel aus. "Glücklicherweise war es die dänische Mannschaft, die am Ende einen knappen Sieg einfahren konnte."

Während die Dänen über weite Strecken in Führung lagen, wurde es in einer dramatischen Schlussphase noch einmal eng. "Am Ende brauchten wir Glück, und das hatten wir", sagte Jacobsen mit Blick auf das "chaotische Spielende", das von einem Videobeweis und umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen geprägt war.

Dänemark ist nach dem Erfolg gegen den Nachbarn aus Schweden auf dem besten Weg ins Halbfinale und die Fahrt nach Köln anzutreten. Sein Team habe "gute Chance" die Fahrt nach Köln anzutreten, so Jacobsen. Gidsel forderte mit Blick auf die zwei weiteren Partien der Hauptrunde gegen Norwegen und Slowenien: "Wir müssen einfach weitergehen. Wir wollen hier nicht stehen bleiben."

Schweden: "Hoffen, dass wir Dänemark beim nächsten Mal schlagen können"

Trotz der knappen Niederlage war auch Schwedens Trainer Glenn Solberg sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Dieses Spiel war fantastisch“, erklärte Schwedens Trainer Glenn Solberg. "Wir waren heute nah dran an Dänemark. Wir hoffen, dass wir Dänemark beim nächsten Mal schlagen können."

"Ich denke, wir hätten vielleicht einen Punkt verdient gehabt“, haderte hingegen Kreisläufer Oscar Bergendahl mit der Niederlage. "Ich bin sehr frustriert und traurig, dass wir nicht das genommen haben, was wir hätten haben können.“ Für Hampus Wanne waren es die "kleinen Dinge, die entscheiden", warum Schweden das Spiel nicht an sich reißen konnte.

Trotz der Niederlage hat Schweden, die punktgleich mit den Portugiesen hinter Dänemark liegen, den Einzug ins Halbfinale noch in der eignen Hand. Schon morgen trifft das Team von Solberg auf Portugal und könnte mit einem Sieg einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale machen. "Dänemark ist einen Schritt näher dran als wir", so Bergendahl, aber "Wir glauben, dass wir Portugal schlagen können."