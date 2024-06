"Dänemark macht sich lächerlich" - "Darüber sind wir bei Bellingham hinaus"

Die niederländischen Medien feiern "Hellseher" Wout Weghorst, die dänischen sind nach dem Start enttäuscht - und die englischen erfreuen sich nur an Jude Bellingham: Internationale Pressestimmen zum EM-Sonntag.

Niederlande - Polen 2:1

NIEDERLANDE

De Telegraaf: "Wout Weghorst der Held von Oranje! Niederlande startet mit knappem Sieg gegen Polen in die EM. Was war das wieder für eine Einwechselung von Wout Weghorst. Oranje schien gegen Polen auf einen sehr enttäuschenden Turnierstart zuzusteuern, aber dank einer starken Szene des kurz zuvor eingewechselten Angreifers hat die niederländische Mannschaft doch die ersten drei Punkte der EM sicher."



AD: "Wout Weghorst ist der Retter in der Not für Oranje. Mit seiner goldenen Einwechslung verhindert er einen Fehlstart von Oranje. Der überglückliche Weghorst sagte seine Heldenrolle in Nachrichten an seine Freundin voraus."



POLEN:

Rzeczpospolita: "Eine Niederlage, die Hoffnung gibt. (...) Was uns Hoffnung macht, ist, dass wir uns endlich nicht für die Leistung unserer Mannschaft schämen mussten."



Gazeta Wyborcza: "Das Orange wurde nur für einen Moment grau. Die Polen spielten gut, konnten dem niederländischen Sperrfeuer jedoch nicht standhalten."

SPANIEN:

As: "Weghorst berichtigt Koeman. Koeman widersetzte sich der Idee mit zwei Flügelspieler und einer traditionellen 9. In der 81. griff er darauf zurück und gewann das Spiel in der 83. Minute."



Sport: "Das erste Spiel eines internationalen Turniers muss man möglichst unbeschadet überstehen. Das schien Polens Denkweise im Kampf gegen die Niederlande zu sein. (...) (Ronald) Koeman suchte auch nach Lösungen, weil Xavi Simmons von dem Europameisterschaftszenario überfordert schien und Memphis Depay wenig Torgefahr ausstrahlte. Der ehemalige Barca-Trainer hat die Lösung in Wout Weghorst gefunden."

Dänemark - Slowenien 1:1

DÄNEMARK:



Jyllands-Posten: "Gegen die auf dem Papier schwächste Mannschaft der Gruppe verspielte Dänemark, was die Nationalmannschaft wollte: drei Punkte und damit die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Weiterkommen in greifbare Nähe rückt."

Ekstra Bladet: "Starker Einbruch: Dänemark macht sich lächerlich. (...) Dänemark ist mit einem enttäuschenden Unentschieden gegen Slowenien in die Europameisterschaft gestartet."

SLOWENIEN:

Dnevnik: "Ein Punkt gegen die favorisierten Dänen ist ein guter Auftakt für die weiteren Spiele bei dieser Europameisterschaft. Obwohl Dänemark die meiste Zeit des Spiels die Kontrolle und deutlich mehr Ballbesitz hatte, waren die Slowenen vor allem in den letzten 20 Minuten gefährlicher. Dieser Punkt wird ihr Selbstvertrauen vor den Begegnungen mit Serbien und England weiter stärken."

Delo: "Das Tor ist die Belohnung für unsere Leistung. Mit einem Punkt bleibt Slowenien voll im Rennen, um mindestens den dritten Platz in der Gruppe zu erreichen und ins Achtelfinale einzuziehen - vielleicht sogar noch mehr."



SPANIEN:

Sport: "Eriksens unübertreffliche Rückkehr in die EM nach seinen Herzproblemen 2021. Das Leben lächelt Christian Eriksen wieder zu."



Marca: "Slowenien macht das Traum-Comeback von Eriksen kaputt. Vor drei Jahren ließ Eriksens Herz Dänemark vor Angst zittern. 1100 Tage später munterte Christian seine Landsleute auf, als er beim Auftakt der EM 2024 ein Tor erzielte."

England - Serbien 1:0

ENGLAND:

The Sun: "Von Bell gerettet. Brillanter Bellingham beschert den Three Lions einen perfekten Start in die EM 2024. Wir waren daran gewöhnt, Jude Bellingham mit anderen englischen Fußballern zu vergleichen. Mit Wayne Rooney 2004, mit Paul Gascoigne 1990. Aber darüber sind wir jetzt hinaus. Bellingham ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem anderen Spieler, der für die Three Lions im vergangenen halben Jahrhundert gespielt hat. (...) Bellingham zu sehen ist eher wie Zeuge der Pracht eines Muhammad Ali oder Tiger Woods in deren Hochphase zu sein."



Daily Mail: "Es ist schwer zu sagen, wo Jude Bellingham in Gelsenkirchen gegen Serbien gespielt hat. 'Überall' würde es wahrscheinlich gerade so treffen. England begann seine EM-Kampagne mit einem Sieg, aber Bellingham war so gut, dass er sie in den Schatten stellte."

The Guardian: "Jude Bellingham beschert England einen siegreichen Start, doch Serbien bringt Southgate ins Schwitzen. (...) Es war ein nervenaufreibende zweite Hälfte, ein völliger Kontrast zur Freude und dem Handeln in der ersten Halbzeit, verkörpert durch Jude Bellingham. (...) Bellingham war vor der Pause der Star gewesen, eine berauschende Mischung aus Aggressivität und Schärfe, und auch wenn die Mannschaftsleistung alles andere als perfekt war, bedeutete das Ergebnis alles. Die Sorgen vor dem Turnier waren zahlreich gewesen. Die Fitness. Spieler auf falschen Positionen. Die Last der Favoritenrolle. England hat jetzt eine Basis, auf der es aufbauen kann."

BBC: "Der Sieg war genau das, was Trainer Southgate wollte, aber er war bei weitem nicht perfekt, denn England tat sich schwer damit, ein arbeitsames, aber einfallsloses Serbien auszuschalten. (...) Fürs Erste wird Southgate mit dem Sieg zufrieden sein, aber es gibt noch viel zu tun."

SCHWEIZ:

Tagesanzeiger: "Müder Kick? Die Engländer schunkeln trotzdem mit. Die Mannschaft von Gareth Southgate beginnt gegen Serbien stürmisch. Doch nach dem frühen Tor von Jude Bellingham zeigt sie kaum mehr Interesse an einem Spiel."