Dänemark: Hans Lindberg nicht zu Olympia-Lehrgang angereist

Dänemark ist in die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gestartet. Dabei fehlt Hans Lindberg laut dänischen Medienberichten bis auf weiteres.

Vor wenigen Wochen hatte Nikolaj Jacobsen seinen erweiterten Kader mit 20 Spielern für die Olympia bekannt gegeben. Neben zahlreichen Jungenspielern setzt der Trainer auch die Erfahrung eines Niklas Landin, Mikkel Hansen und Hans Lindberg. Letzterer hat den Trainingsauftakt der Dänen verpasst wie dänische Medien berichten.

"Ein harter Kampf um die Kaderplätze"

"Meine Aufgabe wird es sein, die Atmosphäre ein wenig aufzulockern und dafür zu sorgen, dass sie [Anm. d. Red.: die Spieler] möglichst entspannt ist, damit es Spaß macht, dabei zu sein", erklärte Jacobsen im Interview mit TV2 nach der Ankunft seines Teams in Faaborg, wo Dänemark sich auf die Sommerspiele vorbereiten wird.

Am Mittwoch in einer Woche wird der dänische Nationaltrainer dann seinen finalen 17ner-Kader bekannt geben. "Wir sind eine der besten Mannschaften der Welt, daher muss es ein harter Kampf um die Kaderplätze sein", so Jacobsen und führt mit Blick auf die hochkarätige Spielerauswahl, die der Trainer zur Verfügung hat aus: "Ich habe die Aufgabe, die Mannschaft aufzustellen, die meiner Meinung nach die beste Mannschaft für die Olympischen Spiele ist."

Trainingsstart ohne Lindberg

Während sich ein Großteil der Spieler fit und bereit zum Vorbereitungsstart in Faaborg eingefunden hat, soll dänischen Medienberichten zufolge Hans Lindberg, der die Füchse Berlin in diesem Sommer verlassen hat, den Trainingsstart verpasst haben.

"Ich kann nicht viel anderes sagen, als dass Hans aus persönlichen Gründen nicht erschienen ist und höchstwahrscheinlich nicht an diesem Lehrgang hier teilnehmen wird", wird Jacobsen von TV2 zitiert. Weitere Details zur Abwesenheit Lindbergs nannte der dänische Nationaltrainer dabei nicht.

Auswirkungen auf eine mögliche Olympiateilnahme soll Lindbergs Fehlen allerdings nicht haben. "Jetzt müssen wir [...] schauen, wie und wie es sich mit Hans entwickelt, und dann werden wir danach eine Entscheidung treffen", so Jacobsen, der mit Niclas Kirkeløkke nur einen weiteren Rechtsaußen in seinem Kader zur Verfügung hat

Kader Dänemark

Torhüter:

Niklas Landin, Aalborg Håndbold

Emil Nielsen, FC Barcelona

Kevin Møller, SG Flensburg-Handewitt

Linksaußen:

Emil Jakobsen, SG Flensburg-Handewitt

Magnus Landin, THW Kiel

Rechtsaußen:

Niclas Kirkeløkke, Rhein-Neckar Löwen

Hans Lindberg, Füchse Berlin (Teilnahme offen)

Kreisläufer:

Magnus Saugstrup, SC Magdeburg

Simon Hald, Aalborg Håndbold

Emil Bergholt, Skjern Håndbold

Lukas Jørgensen, SG Flensburg-Handewitt

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold (der Abwehrspezialist wurde vom dänischen Verband als Kreisläufer aufgeführt)

Rückraum:

Mikkel Hansen, Aalborg Håndbold

Simon Pytlick, SG Flensburg-Handewitt

Rasmus Lauge, Bjerringbro-Silkeborg

Mads Mensah, SG Flensburg-Handewitt

Thomas Arnoldsen, Aalborg Håndbold

Lasse Andersson, Füchse Berlin

Mathias Gidsel, Füchse Berlin

Mads Hoxer, Aalborg Håndbold