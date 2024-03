Dänemark: Gruppen für Meisterrunde stehen

Die Hauptrunde der höchsten dänischen Handball-Spielklasse ist beendet. Aalborg gewinnt den Grunddurchgang. Zudem stehen die Gruppen für die Meisterrunde nun fest:

Aalborg hat die Hauptrunde gewonnen. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

In der dänischen Herreligaen gibt es ingesamt 14 Teams. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Meisterrunde. Die darauf folgenden fünf Teams spielen eine Abstiegsrunde, während der Tabellenletzte direkt den Gang in die zweite Liga antreten muss.

Landin und Co. top

Der Champions-League-Viertelfinalist Aalborg Håndbold um Niklas Landin hat sich den ersten Platz gesichert - mit sieben Punkten Vorsprung auf Fredericia HK. GOG, der zweite Champions-League-Teilnehmer aus Dänemark, landete auf dem dritten Rang. Lemvig-Thyborøn Håndbold steigt als Tabellen-14. ab.

Die Abstiegsrunde beginnt am Samstag (30. März) während die Meisterrunde am 5. April startet. In der Gruppe 1 im Kampf um den Titel startet Aalborg hat als Tabellenerster der Hauptrunde mit zwei Pluspunkten. Der Vierte, Bjerringbro-Silkeborg, nimmt einen Zähler mit. Die Gruppe wird komplettiert durch Mors-Thy Håndbold und Ribe-Esbjerg.

Die Gruppe 2 der Meisterrunde führt zum Start Fredericia an. Als Tabellenzweiter des Grunddurchgangs nimmt das Team zwei Punkte mit. GOG bekommt immerhin einen Zähler - aufgrund des Abschneidens in der Hauptrunde. Skjern Håndbold und Ringsted sind die weiteren Teams (jeweils 0 Punkte). Die jeweils ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich am Ende für das Halbfinale.

Skanderborg AGF und Sønderjyske nehmen zwei Punkte in die Abstiegsrunde mit, Kolding und Holstebro jeweils einen. Die schlechteste Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt hat Nordsjælland Håndbold (0).

