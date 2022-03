Eriksen krönt Rückkehr nach Kopenhagen: Dänemark besiegt Serbien

Dänemarks 3:0-Sieg gegen Serbien geriet fast schon zur Nebensache: Mit einem Tor vergoldete Christian Eriksen sein Startelf-Comeback für sein Land - und das ausgerechnet im Kopenhagener Parken-Stadion.

Traf mit der Kapitänsbinde am Arm: Christian Eriksen. Getty Images

Als Kapitän führte Christian Eriksen bei seinem Startelf-Comeback für Dänemark sein Team auf den Rasen des Kopenhagener Parken-Stadions. Dem Stadion, in dem er am 12. Juni 2021 im EM-Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten hatte. Dementsprechend empfingen ihn auch die Fans und würdigten damit die besondere Geschichte des Mittelfeldspielers, der erst am Samstag beim 2:4 gegen die Niederlande seine Nationalelfrückkehr mit einem Traumtor vergoldete.

In der 57. Minute im Spiel gegen Serbien schrieb Eriksen dann das nächste Kapitel: Mit einem sehenswerten Treffer ins linke Eck erzielte er das 3:0 - unter tosendem Applaus der Zuschauer. Die hatten bis dahin einen souveränen Auftritt Dänemarks gesehen und durften bereits nach 15 Minuten jubeln: Maehle traf mit seiner Direktabnahme. In der Folge näherten sich die Serben über Mitrovic an, agierten aber nicht zwingend genug.

Nach der Pause baute dafür dann Frankfurts Lindström die Führung der Dänen eiskalt aus (53.) - ehe Eriksen für den Endstand und einen Gänsehaut-Moment im Parken-Stadion sorgte.