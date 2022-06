Cornelius und Wind jubeln zu früh: Kroatien siegt in Dänemark

Gegen Kroatien musste Dänemark nach zwei Siegen die erste Nations-League-Pleite dieser Auflage hinnehmen. Dabei trafen die Dänen sogar doppelt.

Wollte alle Neune, doch scheiterte an Kroatien: Der dänische Kapitän Christian Eriksen. IMAGO/Gonzales Photo

In Kopenhagen begannen die nach dem 2:1-Sieg in Österreich auf sechs Positionen veränderten Dänen aktiver und verzeichneten in einer insgesamt ereignisarmen ersten Hälfte die ersten Abschlüsse. Weder Maehle (11.) noch Andersen (20.) vermochten es aber, die Führung zu besorgen. Die im Vergleich zum 1:1 gegen Frankreich sogar siebenfach durchgewirbelten Kroaten taten sich indes sehr schwer, gefährlich vor das Tor der Hausherren zu kommen.

Drückende Dänen jubeln verfrüht

So blieben die Dänen insgesamt am Drücker und kamen kurz vor der Pause zu der besten Chance durch Cornelius, die Livakovic stark vereitelte (40.). Nur drei Minuten später gewann der Stürmer der Hausherren das nächste Duell mit dem kroatischen Keeper. Doch die vermeintliche Führung wurde aufgrund eines Fouls von Maehle in der Entstehung zurückgepfiffen - es ging torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel reagierten die Kroaten mit einem Dreifachwechsel auf den schwachen ersten Durchgang und kamen durch die Joker Kovacic und Modric besser in die Partie. Erstmals zahlte sich dies in der 60. Minute aus, als Modric und der dritte Joker, Stanisic, Kramaric fanden, der an Schmeichel scheiterte (60.). Ein Treffer hätte jedoch nicht gezählt, da der Vorbereiter im Abseits gestanden hatte.

Auch Winds Treffer zählt nicht

Die Kroaten blieben in diesen Minuten aber dran und krönten ihre erste und einzige vorsichtige Druckphase durch einen Abstauber Pasalics mit dem 1:0 (69.). Anschließend verlagerte sich das Auswärtsteam auf Umschaltsituationen, die aber kaum nennenswert ausgespielt wurden. Stattdessen liefen die insgesamt auffälligeren Dänen an und wollten den Ausgleich. Braithwaites geblockter Abschluss (81.) und ein Abseitstor des Wolfsburgers Wind (87.) blieben jedoch die einzigen gefährlichen Szenen der Dänen, die somit im dritten Spiel der Nations League ihre erste Niederlage hinnehmen mussten.

Bereits am Montag geht die intensive Länderspielserie für beide Mannschaften mit dem vierten Spieltag weiter. Ab 20.45 Uhr will Dänemark den Hinspielsieg gegen Österreich wiederholen, während Kroatien zeitgleich in Frankreich gastiert und mit dem ersten Sieg im Rücken versuchen wird, diesmal über ein Unentschieden hinaus zu kommen.