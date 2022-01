Dänemark lässt beherzte Kroaten abblitzen

Dänemark zieht bei der EM weiter einsam seine Kreise und ließ sich auch von beherzt spielenden Kroaten auf seinem Weg zum fünften Sieg im fünften Spiel nicht aufhalten. Die Kroaten scheiden damit aus.

An der Unterstützung der eigenen Fans mangelte es den Kroaten in Budapest am Abend gegen Dänemark nicht, am nötigen Quäntchen Glück aber schon. Für das Team von Trainer Hrvoje Horvat ging es bereits darum, nicht frühzeitig die Segel streichen zu müssen.

Viel Druck gegen den Weltmeister also, der dann auch noch den besseren Start hinlegte. Die Dänen zogen früh auf 3:1 weg, während Kroatiens Luka Cindric für zwei Minuten raus musste. Das war ein Fingerzeig, wohin die Reise gehen sollte. Die Kroaten wollten über Kampf und Intensität dem Gegner den Schneid abkaufen. Nur gab es ein schwerwiegendes Problem: Offensiv fehlte es den Feurigen an zündenden Ideen, um die starke dänische Deckung ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

So richtig absetzen konnten sich die Skandinavier aber auch nicht, zur Pause stand es 12:10 für Dänemark. In Durchgang zwei ergriff Superstar Mikkel Hansen mehr und mehr das Heft des Handelns und erzielte wichtige Tore, sehr oft in wichtigen Schlüsselmomenten. Das Rückraum-Ass wurde anschließend auch wenig überraschend zum Spieler des Spiels gewählt.

Und die Dänen? Die brachten ihren Vorsprung über die Zeit, gewannen letzten Endes 27:25 und schoben sich auf Platz eins der Tabelle vor. Die Niederlage bedeutete für Kroatien das Aus aller Hoffnungen bei der EM.