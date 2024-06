Colettas Tor genügt den Azzurrini: Italien folgt Portugal ins Finale der U-17-EM

Italiens U 17 hat sich mit einem souveränen 1:0-Sieg gegen Dänemark das zweite Final-Ticket bei der Europameisterschaft auf Zypern gesichert. Am Mittwoch geht es für die Azzurrini gegen Portugal um den ersten U-17-Titel seit 1982.

Erzielte das Tor des Tages: Federico Coletta von der AS Rom. UEFA via Getty Images

Im Viertelfinale mussten beide Mannschaften lange zittern und setzten sich erst im Elfmeterschießen durch, im Halbfinale der U-17-Europameisterschaft auf Zypern trafen Dänemark und Italien nun im direkten Duell aufeinander. Für die Nordeuropäer ging es um den ersten Finaleinzug überhaupt, Italien wollte die Hoffnung auf den lang ersehnten U-17-Titel weiter am Leben erhalten - nach zuvor drei Finalniederlagen in den letzten neun Ausgaben (2013, 2018, 2019).

Breum-Harild hält Dänemark im Spiel

Von Beginn weg übernahm Italien das Kommando, zeigte reifen und sehenswerten Fußball und baute eine Dominanz auf, der Dänemark nur wenig entgegenzusetzen hatte. Ein erster Schuss ans Außennetz von Benjamin (5.) eröffnete den Chancenreigen, ein Kopfball von Milan-Youngster Camarda an die Latte (6.) und ein Versuch von Mosconi, der an einer Fußabwehr von Keeper Breum-Harild scheiterte (10.), folgten noch in der Anfangsphase. Der dänische Torhüter hielt seine Farben mit einer Glanzparade gegen Mosconi auch weiterhin im Spiel (22.).

Es dauerte eine halbe Stunde, bis Coletta die längst überfällige Führung für die Azzurrini besorgte. Der Flügelstürmer drückte eine flache Hereingabe von Cama über die Linie, Elkjaer hatte ihn dabei in seinem Rücken vergessen. Da Coletta und Camarda kurz darauf eine Dreifach-Chance - Breum-Harild konnte sich erneut auszeichnen - ebenso liegen ließen (33.) wie kurz vor der Pause Camarda, und Dänemark sich über die gesamten ersten 45 Minuten nicht vor dem italienischen Tor zeigte, war das 1:0 auch der Halbzeitstand. Aus italienischer Sicht fiel dieser zu niedrig aus.

Italiens Chancenwucher wird beinahe bestraft

Dänemark ging nach Wiederanpfiff zwar deutlich aggressiver gegen den Ball zu Werke und schaffte es so besser, den Spielfluss Italiens zu hemmen, nach vorne ging bei den Skandinaviern aber weiterhin nichts zusammen. Nach kurzer Anlaufphase erspielte sich Italien erneut beste Möglichkeiten: Liberali setzte einen Schuss aus bester Position knapp über den Kasten (55.), Colettas gefährlicher Abschluss wurde zur Ecke abgefälscht (64.), ehe Breum-Harild einen Distanzschuss von Camarda mit einem weiteren starken Reflex über die Latte lenkte (73.).

Die Azzurrini schafften es trotz weiterer Offensivaktionen bis zum Ende nicht, das Spiel zu entscheiden. In der Nachspielzeit wäre dieser Chancenwucher beinahe bestraft worden, als Dänemark sich erstmals gefährlich dem Tor von Keeper Pessina näherte: Erst verpassten Tornvig und Jörgensen eine Flanke nur um Haaresbreite (90.+4), dann blockte Verde einen Schlenzer von Abildgaard gerade noch ab (90.+5). Im direkten Gegenzug verpasste Coletta den Doppelpack, dann war Schluss - und Italien im Finale.

Dort treffen die Azzurrini am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Portugal, das sich in einem dramatischen Spiel gegen Serbien mit 3:2 durchsetzen konnte. Für Italien geht es dabei um den ersten U-17-Titel seit 1982.