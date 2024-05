U 19 verliert deutlich gegen Dänemark

Zum Abschluss der Länderspielsaison hat die deutsche U 19 eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Gegen Dänemark setzte es ein herbes 1:5 für das Team von Christian Wörns.

Nach dem Sieg in der EM-Qualifikation gegen die Türkei beendet die U-19-Nationalmannschaft die Saison mit einer deutlichen Niederlage. Im dänischen Haderslev stellten die Hausherren früh die Weichen auf Sieg. In der dritten Minute traf Oscar Schwartau zur Führung in die Maschen der Deutschen, ehe zwei Minuten später ein Eigentor von Noel Bigo Atom für den frühen Doppelschlag sorgte.

In den Reihen der U-19-Nationalmannschaft keimte nochmal Hoffnung auf, als der Darmstädter Fabio Torsiello bei seinem Debüt verkürzen konnte (8.), doch der Treffer des 19-Jährigen war nur ein kurzes Strohfeuer. Die Dänen nahmen das Heft des Handelns wieder an sich und erhöhten in Person von Schwartau auf 3:1 (24.). Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild und es konnte sich ein weiterer Däne doppelt als Torschütze in den Spielberichtsbogen eintragen: Adam Daghim traf in der 54. und in der 87. Minute.

"Es haben viele Spieler gefehlt, deswegen mussten wir notgedrungen etwas ausprobieren", analysierte Cheftrainer Christian Wörns die Niederlage nach der Partie. Nichtsdestotrotz fand der 52-Jährige auch kritische Worte gegenüber seinem Team: "Ich bin aber schon ein wenig enttäuscht, gerade was das Thema Intensität angeht. Wir waren in allen Belangen unterlegen."