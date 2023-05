"Viel hinterhergelaufen": Deutsche U 19 unterliegt Dänemark im Testspiel

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft hat das letzte Testspiel dieser Spielzeit mit 1:2 in Dänemark verloren. Eine "zusammengewürfelte Mannschaft" hatte Probleme gegen eingespielte Dänen.

Zum Abschluss des Lehrgangs in Flensburg reiste die deutsche U-19-Nationalmannschaft am Mittwochnachmittag ins dänische Esbjerg. Aufgrund der verpassten Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer war es die letzte Chance für die 17 nominierten Akteure, sich in dieser Spielzeit zu beweisen.

Das gelang allerdings nicht: Die Mannschaft von Guido Streichsbier verlor gegen die dänische Auswahl, die bei der EM in Malta ebenfalls nicht dabei ist, mit 1:2. "In der ersten Halbzeit hatten wir gute Umschaltsituationen, haben diese dann aber zu überhastet ausgespielt", analysierte Streichsbier nach der Partie gegenüber "dfb.de". So blieb die erste Halbzeit torlos.

Nach dem Seitenwechsel brachten Silkeborgs Mittelstürmer Asbjörn Böndergaard (63.) und der ehemalige Leverkusener Zidan Sertdemir (72.), der mittlerweile wieder in seiner Heimat für Nordsjelland aufläuft, die 2:0-Führung für die Dänen.

Vor 3.950 Zuschauern in der Blue Water Arena, dem Heimstadion des dänischen Erstligisten Esbjerg fB, erzielten die Deutschen zwar noch einen Treffer, der Anschluss des Karlsruhers Stefano Marino kam aber zu spät (90.+1).

Streichsbier: "Die Jungs haben alles versucht"

Coach Streichsbier hielt fest: "Die Jungs haben heute alles versucht." Dass das Spiel trotzdem verloren ging, habe auch an der Konstellation gelegen, in der die Deutschen antraten. "Wir haben mit einer sehr zusammengewürfelten Mannschaft gespielt und die Dänen waren eingespielt, da hat man heute einen Unterschied gesehen." Insgesamt sei man "viel hinterhergelaufen".

Während sich acht Nationen im Juli in Malta messen und um den Titel des U-19-Europemeisters kämpfen, geht es für die deutsche Auswahl erst im Oktober weiter. Dann steht bereits die erste Runde in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Nordirland an. Deutschland trifft in der Quali-Gruppe auf Polen, Nordmazedonien und Kasachstan.