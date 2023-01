43 Tore! Dänemark startet furios gegen hilflose Belgier

Nur am Anfang hatte Dänemark auf der Mission Titelverteidigung Startschwierigkeiten, am Ende feierte der Weltmeister ein klares 43:28 (22:15) gegen WM-Neuling Belgien.

Mikkel Hansen (10) und der zum "Player of the match" ausgezeichnete Mathias Gidsel (9) erzielten die meisten Tore für die Dänen beim Kantersieg zum Auftakt ins WM-Turnier. Bei Belgien erzielte Pierre Brixhe fünf Tore.

Dänemark legte von Anfang an vor, tat sich aber zunächst gegen den Außenseiter Belgien schwer sich zu lösen. Nikolaj Jacobsen musste auf Kapitän Rasmus Lauge verzichten, setzte aber auch weitestgehend auf erfahrene Kräfte. Einziger Debütant in der Anfangsphase war Simon Pytlick. Ein Doppelschlag von Hans Lindberg und Mikkel Hansen zum 6:4 (9.) brachte die erste Zwei-Tore-Führung, die Abwehr und auch Torwart Niklas Landin waren so langsam in Fahrt gekommen.

Nur 20 Minuten Spannung

Der Torwart aus Kiel nahm unter anderem Arber Qerimi einen Siebenmeter ab. Auf der Gegenseite hatte aber auch Mikkel Hansen schon einmal vom Strich gegen Jef Lettens gepatzt. Dennoch wuchs Dänemarks Führung nun bis auf vier Tore (10:6) an. Belgien konnte in der offensiv geführten Partie rund zwanzig Minuten (14:10) mithalten, danach zog der Weltmeister auf und davon, nahm ein souveränes 22:15 in die Pause.

Dänemark trat nach dem Seitenwechsel durch, nachdem Magnus Saugstrup zum 26:15 (34.) ins verwaiste Tor konterte, nahm Trainer Yerime Sylla gleich wieder eine Auszeit. Dennoch war der WM-Debütant nun heillos überfordert, musste immer mehr abreißen lassen. Vor allem der Berliner Mathias Gidsel zeigte seine Klasse, hatte beim 33:20 (44.) schon acht Treffer aus neun Versuchen zu Buche stehen.

Jörgensen trifft ohne Trikot

Dänemark ließ nun ein wenig die Zügel schleifen, kontrollierte in der Folgezeit weiterhin die Partie und hielt den Kontrahenten auf Abstand. Vier Minuten vor dem Ende konnte Kreisläufer Lukas Jörgensen dann zum 40:27 einnetzen, obwohl ihm Simon Ooms im Zweikampf noch das Trikot ausgezogen hatte. Am Ende stand ein klares 43:28 zu Buche.

Vorrunde, Gruppe H, 1. Spieltag

Dänemark - Belgien 43:28 (22:15)

Dänemark: N. Landin 1, K. Möller - M. Hansen 10/4, Gidsel 9, E. M. Jakobsen 5, Jörgensen 5, Pytlick 3, Saugstrup Jensen 3, Holm 2, Lindberg 2, A Plogv Hansen 1, M. Landin 1/1, L. K. Möller 1, Hald Jensen, Larsen, Möllgaard Jensen

Belgien: Lettens - Brixhe 5, Kötters 4, Spooren 4, Vancosen 4, Ooms 3, Qerimi 3/1, Glorieux 2, Braun 1, Colman 1, Serras 1, De Beule, Gillé, Kedziora, Robyns

Schiedsrichterinnen: Maria Ines Paolantoni (Argentinien)/Mariana Garcia (Argentinien) Zuschauer: 12426

Strafminuten: 4 / 10

Disqualifikation: - / -