Dänemark fest im Blick: Leichte Entwarnung bei Däbritz

Auch am Dienstagmorgen trainierte Sara Däbritz auf dem Gelände des Grasshoppers Rugby Clubs in London nur abseits der Mannschaft. Für Freitag gab es aber leichte Entwarnung.

Die deutsche Mittelfeldspielerin, die in der neuen Saison für Champions League-Sieger Olympique Lyon auflaufen wird, hat weiterhin mit muskulären Problemen zu kämpfen. Ihr Einsatz im ersten EM-Gruppenspiel am Freitag (21 Uhr) in London gegen Dänemark scheint aber nicht gefährdet zu sein. "Sara macht einen guten Eindruck. Ziel ist es, dass sie morgen wieder ins Mannschaftstraining einsteigt", gab DFB-Co-Trainerin Britta Carlson am Dienstagmittag leichte Entwarnung.

Däbritz gehört zu den so genannten Key-Playerinnen im deutschen Kader. Mit 86 Länderspielen ist die 27-Jährige nach Alexandra Popp (114 Einsätze) die erfahrenste Spielerin. Schon 2013 beim vorläufig letzten deutschen EM-Titelgewinn in Schweden gehörte Däbritz (mit damals 18 Jahren) zum DFB-Aufgebot. Sollte sie am Freitag dennoch ausfallen, dürften entweder Sydney Lohmann oder Linda Dallmann (beide Bayern München) nachrücken.

"Unser Anspruch ist es, ins Finale zu kommen", formuliert Carlson vor dem Turnierstart das Ziel. Dafür ist ein guter Einstieg am Freitag enorm wichtig. "Dänemark ist eine eingespielte Mannschaft, die mit dem Herzen dabei ist", weiß die Co-Trainerin, die Dänemarks Star-Spielerin Pernille Harder noch aus gemeinsamen Zeiten in Wolfsburg kennt. Auch beim VfL fungierte Carlson als Co-Trainerin, bevor sie 2019 zum DFB wechselte. Sie weiß: "Das Spiel der Däninnen hängt nicht nur von Pernille ab."

Auch Felicitas Rauch kennt Harder noch aus Wolfsburger Zeiten. "Pernille hat eine hohe individuelle Klasse. Aber sie mag es nicht, wenn man ihr auf den Füßen steht". Damit dürfte Rauch ein Teil der deutschen Strategie für das Duell am Freitag schon verraten haben.

Rauch: "Jetzt will ich meine Chance nutzen"

"Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht. Die Spannung ist sehr hoch", berichtet die Verteidigerin, die ihren Platz auf der linken Abwehrseite sicher hat. Bei der WM 2015 in Kanada, der EM 2017 in den Niederlanden sowie der WM 2019 in Frankreich war die Wolfsburgerin noch aus dem Kader gestrichen worden. "Harte Arbeit lohnt sich. Jetzt will ich meine Chance nutzen", kündigt die 26-Jährige selbstbewusst an.

"Feli hat in den letzten eineinhalb Jahren eine enorme Entwicklung hingelegt und als Persönlichkeit den nächsten Schritt gemacht", erzählt Britta Carlson. "Aber sie kann auch noch öfter den Mund aufmachen."