Dänemark: Esbjerg im Endspiel, Nyköbing erkämpft Entscheidungsspiel

In Dänemarks Meisterschaft der Frauen steht der erste Finalist fest, der zweite wird es in einem entscheidenden dritten Spiel ermittelt. Große Überraschungen gibt es bislang nicht, dieselben Mannschaften wie im letzten Jahr erreichten die Vorschlussrunde und das Team Esbjerg ist noch ohne Saisonniederlage.

Die Saison in Dänemark biegt auf die Zielgerade ein. Das Team Esbjerg spielt eine praktisch fehlerfreie Saison, auch wenn man im zweiten Spiel der Halbfinale gegen Ikast erst in letzter Sekunde alles klar machte. Nora Mörk erzielte per Siebenmeter den entscheidenden Treffer zum 33:33-Endstand. Dabei hatte die Norwegerin bis dahin gar nicht gespielt, auch Marit Rösberg, Mette Tranborg, Kathrine Heindahl und Henny Reistad fielen aus.

Esbjerg schien auch ohne ihre Topstars die Partie in Griff zu haben, führte zur Pause mit 17:12. Dann aber setzte Ikast auf das Spiel mit der siebten Feldspielerin und hatte damit Erfolg. Simone Petersen führte das Team heran, Marketa Jerabkova sorgte dann mit vier Toren dafür, dass man ein 28:31 in eine 33:32-Führung drehte.

Schon im Grunddurchgang blieb die Mannschaft, die sich auch für das Final4 der EHF Champions League qualifizierte, verlustpunktfrei und auch in der Meisterrunde gab man keinen Zähler ab. Im ersten Halbfinale gelang Esbjerg ein 35:24-Heimsieg, dadurch reichte nun im zweiten Spiel die Punkteteilung, denn in Dänemark wird nicht im klassischen best-of-three gespielt. Weiter kommt, wer zuerst "drei Punkte" erzielt hat.

Ikast hatte sich in der regulären Saison noch Rang 2 gesichert, war so wie Esbjerg mit zwei Bonuspunkten gestartet. Durch die Ergebnisse in der Meisterrunde verspielte man aber die gute Ausgangslage und spielt nun lediglich um Bronze.

Das zweite Halbfinalduell muss hingegen in das Entscheidungsspiel. Nachdem Odense den ersten Vergleich mit NFH Nyköbing deutlich mit 39:21 gewinnen konnte, schlug das Team von der Insel Falster nun zurück. Zur Pause noch mit 12:15 zurückliegend, konnte Nyköbing dann ebenfalls mit der siebten Feldspielerin das Spiel umdrehen.

"In der Dänischen Meisterschaft gilt ja zum Glück das Spielsystem ´Best of 3´, das bedeutet, dass wir das nächste Spiel nur gewinnen müssen, um das dritte und ausschlaggebende Spiel antreten zu können. Bei unserer Heimkulisse ist das keinesfalls unmöglich", hatte die deutsche Rückraumspielerin Aimee von Pereira, die am Mittwoch vier Tore erzielte, gegenüber handball-world vor dem Duell erklärt. NFH siegte mit 33:29, so dass nun in Odense ein entscheidendes drittes Spiel absolviert wird.

"Wir haben am Samstag alles zu gewinnen und nichts zu verlieren. Ich freue mich darauf", so NFH-Coach Jakob Larsen gegenüber TV2 Sport und schiebt den Druck in Richtung Odense: "Sie stehen nun wie ich es sagen mit der ´Kristallglasvase´ da und die ist sehr empfindlich, wenn sie zu Boden geht."

In der Abstiegsrunde konnten sich Skanderborg, Ringköbing, Aarhus United mit Sabine Englert und Horsens HK vorzeitig den Klassenerhalt sichern. Bjerringbro muss hingegen noch in die Relegation gegen den Zweitligisten Holstebro Handbold, der sich mit zwei Siegen (27:26, 27:22) gegen Roskilde durchgekämpft hatte. Holstebro hatte als Dritter der regulären Zweitligasaison diese Runde gegen den Zweiten erreicht. Spiel 1 ging an den Erstligisten mit einem 38:30-Heimsieg, am Samstag wird in Holstebro gespielt. Regulärer Aufsteiger ist EH Aalborg, das Schlusslicht Ajax Kopenhagen ersetzen wird.

chs

Ergebnisse Play-offs

Datum Heim Gast Ergebnis 11.05.2024 Team Esbjerg Ikast Håndbold 35:24 (15:11) 11.05.2024 Bjerringbro FH Holstebro Håndbold 38:30 (21:16) 12.05.2024 Odense Håndbold NFH Nykøbing 39:21 (18:12) 15.05.2024 NFH Nykøbing Odense Håndbold 33:29 (12:15) 15.05.2024 Ikast Håndbold Team Esbjerg 33:33 (12:17) 18.05.2024 Odense Håndbold NFH Nykøbing 14:00:h 18.05.2024 Holstebro Håndbold Bjerringbro FH 14:00 h 21.05.2024 Team Esbjerg Sieger Halbfinale 2 20:00 h 22.05.2024 Bjerringbro FH Holstebro Håndbold 19:00 h 25.05.2024 Sieger Halbfinale 2 Team Esbjerg 16:00 h 28.05.2024 Team Esbjerg Sieger Halbfinale 2 20:00 h

Meisterrunde Gruppe 1

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 Team Esbjerg 6 202-143 14 2 NFH Nykøbing 6 155-158 6 3 SønderjyskE 6 163-189 4 4 Silkeborg-Voel KFUM 6 164-194 3

Meisterrunde Gruppe 2

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 Odense Håndbold 6 192-170 12 2 Ikast Håndbold 6 183-172 9 3 Kopenhagen Håndbold 6 203-201 6 4 Viborg HK 6 170-205 0

Relegationsrunde

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 Skanderborg Håndbold 4 122-109 10 2 Ringkøbing Håndbold 4 110-102 8 3 Aarhus United 4 95-99 4 4 Horsens HE 4 105-114 2 5 Bjerringbro FH 4 104-112 2

Grunddurchgang