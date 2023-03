Dänemark-Ergebnis "nicht unwichtig" - Pekeler aktuell "kein Thema"

Auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft wartet ein prestigeträchtiges Kräftemessen mit dem Weltmeister - doch Bundestrainer Alfred Gislason hat vor den Vergleichen mit Dänemark längst die Heim-EM im Kopf.

Alfred Gislason hat es sich gut gehen lassen. Blauer Himmel. Sonnenbrille. Und das vor dem malerischen Bergpanorama des Montblanc. Der Bundestrainer der deutschen Handballer genoss nach der Weltmeisterschaft sein erstes Skierlebnis seit 49 Jahren in vollen Zügen - doch ab jetzt zählt nur noch die Heim-EM.

"Wir wollen Stück für Stück weiterkommen. Es geht jetzt viel um die Abwehr, um da ein bisschen stabiler zu werden", erklärte Gislason am Dienstag in Damp. An der schleswig-holsteinischen Ostseeküste absolviert der Isländer mit dem DHB-Team den ersten Lehrgang seit der kräftezehrenden WM im Januar. "Man merkt schon sehr deutlich, dass die Spieler viel Spaß hatten, sich wieder zu treffen."

Erstes Etappenziel auf dem bevorstehenden Weg sind die beiden Länderspiel-Kracher gegen Weltmeister Dänemark am Donnerstag (20.45 Uhr) in Aalborg und am Sonntag in Hamburg (14.15 Uhr). Doch Deutschlands Handballer denken längst schon einen Schritt weiter. "Das Ergebnis ist nicht unwichtig", sagte Gislason mit Blick auf die prestigeträchtigen Duelle mit dem Branchenprimus, "aber wichtiger ist es, dass wir weiterkommen in unserer Entwicklung. Wir fokussieren uns vor allem auf uns und schauen mal, was die Spiele bringen."

Youngster Julian Köster wird zumindest beim ersten Teil des hochkarätigen Testspiel-Doppelpacks nicht dabei sein. Der Rückraumspieler des VfL Gummersbach plagt sich mit einer Erkältung herum. Im Vorfeld hatte mit dem Leipziger Mittelmann Luca Witzke bereits ein weiterer WM-Fahrer passen müssen.

Bis auf Witzke-Ersatz Marian Michalczik baut Gislason voll auf Spieler, die auch im Januar schon dabei waren. Zehn Monate vor der EM im eigenen Land heißt Konstanz das Zauberwort. Selbst ein Comeback von Kiels Kreisläufer Hendrik Pekeler ist laut dem isländischen Coach "aktuell kein Thema bei uns". Das könne sich aber noch ändern. Pekeler hatte im Januar signalisiert, dass er sich eine Rückkehr in die Nationalmannschaft vorstellen könne. Gislason wies nach dessen schwerer und langwieriger Verletzung im Vorjahr darauf hin, dass Pekeler "beim THW Kiel erst einmal wieder seinen Rhythmus finden" müsse.

"Wir sind froh, dass wir auf Konstanz setzen können"

Beim DHB ist derweil inzwischen alles auf die Heim-EM 2024 ausgerichtet. "Einige Nationen nutzen das Frühjahr, um etwas Personal zu wechseln, aber wir sind froh, dass wir auf Konstanz setzen können", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Man baue ein "kontinuierlich wachsendes Fundament auf" und wolle "unserer Nationalmannschaft in ihrer Entwicklung einen weiteren Impuls geben".

Die Vergleiche mit Dänemark zählen zum Programm des EHF Euro Cups, an dem neben Deutschland und Dänemark mit Europameister Schweden und dem EM-Zweiten Spanien die vier bereits für die EM 2024 qualifizierten Teams teilnehmen. Die deutsche Mannschaft spielte bisher gegen Schweden (33:37) und in Spanien (31:32). Die jeweiligen Rückspiele finden am 27. April in Kristianstad gegen Schweden und am 30. April in Berlin gegen Spanien statt.