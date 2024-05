Dänemark: Deutsche Rückraumspielerin fordert CL-Clubs im Halbfinale

In Dänemarks Meisterschaft der Frauen stehen die Halbfinalisten fest. Überraschungen gibt es nicht, dieselben Mannschaften wie im letzten Jahr erreichten die Vorschlussrunde.

Die Saison in Dänemark biegt auf die Zielgerade ein. Das Team Esbjerg spielt eine praktisch fehlerfreie Saison. Schon im Grunddurchgang blieb die Mannschaft, die sich auch für das Final4 der EHF Champions League qualifizierte, verlustpunktfrei und auch in der Meisterrunde gab man in den ersten fünf Partien keinen Zähler ab.

Zum Abschluss empfing man am Mittwochabend den Verfolger NFH Nyköbing um die deutsche Rückraumspielerin Aimee von Pereira, der ebenfalls vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert war. Esbjerg siegte mit 24:22 und hat damit 32 Ligasiege in Folge. Silkeborg-Voel KFUM und SönderjyskE spielten noch Rang 3 in der Gruppe 1 aus, die Gäste von der deutsch-dänischen Grenze siegten mit 32:29 und feierten so einen versöhnlichen Abschluss.

In der Parallelgruppe waren die Platzierungen schon vollständig vor dem letzten Spieltag geregelt. Odense Handbold ging nach fünf Siegen in der Meisterrunde mit drei Zählern Vorsprung ins Duell mit Ikast Handbold - international waren beide Teams in der EHF Champions League an der SG BBM Bietigheim gescheitert. Am Ende trennte man sich 29:29.

Ikast hatte sich in der regulären Saison noch Rang 2 gesichert, war so wie Esbjerg mit zwei Bonuspunkten gestartet. Odense und Nyköbing hatten nur einen Bonuspunkt erhalten. Platz 3 hatte Kopenhagen Handbold um Silje Bröns Petersen schon sicher, der letzte Gegner Viborg HK war in den vorherigen Partien der Meisterrunde ohne Pluspunkt geblieben. Der Hauptstadtclub verabschiedete sich mit einem klaren 43:32-Heimsieg aus der Saison.

In der Abstiegsrunde konnten sich Skanderborg, Ringköbing, Aarhus United mit Sabine Englert und Horsens HK vorzeitig den Klassenerhalt sichern. Bjerringbro muss hingegen noch in die Relegation gegen den Zweitligisten Holstebro Handbold, der sich mit zwei Siegen (27:26, 27:22) gegen Roskilde durchgekämpft hatte. Holstebro hatte als Dritter der regulären Zweitligasaison diese Runde gegen den Zweiten erreicht. Regulärer Aufsteiger ist EH Aalborg, das Schlusslicht Ajax Kopenhagen ersetzen wird.

chs

Ergebnisse Play-offs

Datum Heim Gast Ergebnis 11.05.2024 Team Esbjerg Ikast Håndbold 14:00 h 11.05.2024 Bjerringbro FH Holstebro Håndbold 15:00 h 12.05.2024 Odense Håndbold NFH Nykøbing 16:00 h 15.05.2024 NFH Nykøbing Odense Håndbold 18:30 h 15.05.2024 Ikast Håndbold Team Esbjerg 20:30 h 18.05.2024 Odense Håndbold NFH Nykøbing 14:00:h 18.05.2024 Holstebro Håndbold Bjerringbro FH 14:00 h 18.05.2024 Team Esbjerg Ikast Håndbold 16:00 h 21.05.2024 Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 20:00 h 22.05.2024 Bjerringbro FH Holstebro Håndbold 19:00 h 25.05.2024 Sieger Halbfinale 2 Sieger Halbfinale 1 16:00 h 28.05.2024 Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 20:00 h

Meisterrunde Gruppe 1

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 Team Esbjerg 6 202-143 14 2 NFH Nykøbing 6 155-158 6 3 SønderjyskE 6 163-189 4 4 Silkeborg-Voel KFUM 6 164-194 3

Meisterrunde Gruppe 2

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 Odense Håndbold 6 192-170 12 2 Ikast Håndbold 6 183-172 9 3 Kopenhagen Håndbold 6 203-201 6 4 Viborg HK 6 170-205 0

Relegationsrunde

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 Skanderborg Håndbold 4 122-109 10 2 Ringkøbing Håndbold 4 110-102 8 3 Aarhus United 4 95-99 4 4 Horsens HE 4 105-114 2 5 Bjerringbro FH 4 104-112 2

