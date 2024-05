Dänemark: Aalborg ohne Landin ins Finale, Pevnov-Club erkämpft Entscheidungsspiel

In Dänemarks Meisterschaft laufen die Halbfinals. Aalborg siegte klar gegen Skjern, das zweite Halbfinale kannte bislang keinen Sieger und muss ins Entscheidungsspiel. Mit GOG und Bjerringbro-Silkeborg waren zwei große Teams bereits in der Meisterrunde gescheitert.

Aalborg Handbold - Skjern Handbold 4:0 (29:26, 34:25)

Die Saison in Dänemark biegt auf die Zielgerade ein. In den Halbfinalserien konnte Aalborg sein erstes Heimspiel gegen Skjern mit 29:26 (14:12) gewinnen. Toptorjäger der Hausherren war Mads Hoxer mit sieben Toren, bei den Gästen ragte Lasse Mikkelsen mit 11 Treffern heraus. Der frühere Melsunger war von den Hausherren, die im Tor auf den verletzten Niklas Landin verzichten mussten, kaum zu kontrollieren, brachte Skjern beim 9:10 sogar nach vorne.

Mit der Einwechselung von Mikkel Hansen konnte aber Aalborg das Spiel wieder an sich reißen, erkämpfte sich vor der Pause die Führung und konnte mit einer Viererserie auf 20:15 enteilen. Auch aufgrund der Paraden von Landin-Ersatz Fabian Norsten brachte Aalborg den Sieg ins Ziel.

Im zweiten Duell sollte Aalborg am Ende deutlich mit 34:25 (15:13) gewinnen. Mit Mads Hoxer, Mikkel Hansen und Lukas Nilsson waren gleich drei Spieler sechsmal erfolgreich. Bei den Hausherren konnten auch acht Treffer von Noah Gaudin die Niederlage nicht verhindern.

Aalborg musste weiterhin auf Niklas Landin verzichten, hatte aber mit Fabian Norsten einen starken Rückhalt. Der erste Spielabschnitt war noch umkämpft, Aalborg holte sich eine knappe 15:13-Führung. Im zweiten Spielabschnitt sollten sich aber bei Skjern die Fehler häufen und das Ergebnis letztlich deutlich werden.

Fredericia HK - Ribe-Esbjerg HH 2:2 (27:27, 23:23)

Das zweite Halbfinale kannte hingegen keinen Sieger, Fredericia HK und Ribe-Esbjerg trennten sich mit einem 27:27 (13:12). Ribe-Esbjerg hat nun den Heimvorteil am Sonntag in Spiel 2 und nur bei einer erneuten Punkteteilung käme es zu einem entscheidenden dritten Spiel. Ansonsten kommt der Sieger ins Finale.

Anders Kragh Martinusen war mit neun Toren Toptorjäger des Abends, bei den Gästen traf Mathias Jörgensen fünfmal. Die Partie war über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe, Fredericia konnte zwar vorlegen, aber kam nicht weiter als beim 5:2 weg. Beim 7:7 waren die Gäste wieder gleichauf, vor allem Kragh Martinussen rettete mit fünf Treffern vor dem Seitenwechsel die 13:12-Pausenführung.

In Durchgang zwei gab es beim 15:16 (39.) erstmals eine Gästeführung, und die Hausherren gerieten nun unter Druck. Mehrfach lag man ab dem 17:19 mit zwei Toren zurück, nach einer Auszeit von Gudmundur Gudmundsson beim 21:23 gelang es aber das Spiel zu einer 25:24-Führung zu drehen. Martinussen erzielte noch das 27:25, dann konnte sich Ribe-Esbjerg aber noch ins Remis retten.

Auch in der zweiten Partie schenkten sich die beiden Teams nichts. Torsten Fries war am Ende mit einer Parade zur Stelle, rettete Fredericia HK das 23:23-Remis und somit das entscheidende dritte Spiel am Mittwoch in eigener Halle.

Fredericia hatte den besseren Start, gewann mit einer Viererserie beim 5:8 die Kontrolle. Zum Ende des ersten Durchgangs schafften die Hausherren noch den Anschluss zum 10:11-Pausenstand. Ribe-Esbjerg legte über weite Strecken des zweiten Durchgangs vor, hätte in der Schlussminute sogar auf zwei Tore wegziehen können, doch Mathias Jörgensen und Jakob Frederiksen scheiterten vom Siebenmeterstrich. Stattdessen gelang den Gästen noch das Remis durch Jonas Kristensen.

Was bisher geschah

Aalborg hat nach der regulären Saison auch seine Gruppe in der Meisterrunde souverän gewonnen. Nach der Qualifikation für das Truckscout24 Final4 in Köln hat das Team von Team des scheidenden Coaches Stefan Madsen in der zweiten Phase der Saison kein Spiel verloren, musste lediglich in zwei Punkteteilungen einwilligen und kommt so mit der Bonuspunktregel auf 12 Zähler.

Rang 2 erkämpfte sich Ribe-Esbjerg HH, das als Tabellenachter mit einem Punkt Vorsprung gegenüber Skanderborg Aarhus in die Meisterrunde gekämpft hatte. Bjerringbro-Silkeborg enttäuschte hingegen als Vierter, auch der Fünfte Mors-Thy konnte das nicht nutzen.

In der Parallelgruppe setzte sich Fredericia HK durch. Das von Gudmundur Gudmundsson trainierte Team um den deutschen Kreisläufer Evgeni Pevnov profitierte von seinen zwei Bonuspunkten und schnappte sich Platz 1. Eine starke Meisterrunde spielte Skjern, die Grün-Weißen kamen wie Fredericia auf acht Punkte durch vier Siege, hatten aber aufgrund des sechsten Platzes im Grunddurchgang das Nachsehen.

Gescheitert ist unter anderem GOG, zwei seiner drei Siege holte sich der Titelverteidiger gegen Schlusslicht TMS Ringsted. Entscheidend war die Niederlage am Sonntag bei Fredericia. Mit einem Bonuspunkt kam das Team um den künftigen Kieler Emil Madsen und Melsungen-Neuzugang Aaron Mensing nur auf sieben Zähler.

Den Klassenerhalt feiern konnte TTH Holstebro, das nach Platz 5 in der Relegationsrunde beide Duelle mit dem Zweitligisten Skive fH (29:24, 34:28) klar gewinnen konnte. Skive hatte als Dritter der regulären Zweitligasaison zuvor mit zwei Siegen gegen den Zweiten HC Midtjylland (33:28, 29:25) das Ticket für diese Runde gelöst. Regulärer Aufsteiger ist Grindsted GIF Håndbold, das Schlusslicht Lemvig-Thyborøn Håndbold ersetzen wird.

chs

Ergebnisse Play-offs

Datum Heim Gast Ergebnis 16.05.2024 Fredericia HK Ribe-Esbjerg HH 27:27 (13:12) 16.05.2024 Aalborg Håndbold Skjern Håndbold 29:26 (14:12) 19.05.2024 Ribe-Esbjerg HH Fredericia HK 23:23 (10:11) 19.05.2024 Skjern Håndbold Aalborg Håndbold 25:34 (13:15) 22.05.2024 Aalborg Håndbold Skjern Håndbold 18:30 h 22.05.2024 Fredericia HK Ribe-Esbjerg HH 20:30:h 26.05.2024 Aalborg Håndbold Sieger Halbfinale 2 16:00 h 29.05.2024 Sieger Halbfinale 2 Aalborg Håndbold 20:00 h 01.06.2024 Aalborg Håndbold Sieger Halbfinale 2 16:00 h

Meisterrunde Gruppe 1

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 Aalborg Håndbold 6 204-164 12 2 Ribe-Esbjerg HH 6 186-196 7 3 Bjerringbro-Silkeborg 6 189-192 4 4 Mors-Thy Håndbold 6 168-195 4

Meisterrunde Gruppe 2

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 Fredericia HK 6 175-165 8 2 Skjern Håndbold 6 184-172 8 3 GOG Håndbold 6 185-186 7 4 TMS Ringsted 6 168-189 4

Relegationsrunde

Pl. Team Sp. Tore Punkte 1 SønderjyskE Herrer 4 112-110 8 2 KIF Kolding 4 129-117 7 3 Skanderborg Aarhus GF 4 108-117 4 4 Nordsjælland Håndbold 4 115-116 4 5 TTH Holstebro 4 118-122 3

Grunddurchgang