Dänemark: Aalborg fehlt auch ohne Landin nur noch ein Schritt zum Finale

In Dänemarks Meisterschaft sind die Halbfinals gestartet. Aalborg siegte in seinem Heimspiel, das zweite Halbfinale kannte keinen Sieger. Mit GOG und Bjerringbro-Silkeborg waren zwei große Teams bereits in der Meisterrunde gescheitert.

Aalborg ist mit einem starken Mikkel Hansen und ohne den verletzten Niklas Landin auf Kurs in Richtung Endspiel. IMAGO/Ritzau Scanpix