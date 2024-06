"Dämon" bezwungen, Halbfinale erreicht: Zverevs French-Open-Traum lebt

Nach zwei Marathon-Matches in Folge meisterte Alexander Zverev nun auch seine Viertelfinal-Prüfung gegen den unangenehm zu bespielenden Australier Alex de Minaur und gewann glatt in drei Sätzen mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:4.

Casper Ruud hatte das Halbfinale der French Open kampflos erreicht, nachdem Novak Djokovic aufgrund eines Meniskusrisses zurückgezogen hatte. Der Norweger konnte sich dann seelenruhig das Match seines kommenden Gegners ansehen - das Duell zwischen Alexander Zverev und Alex de Minaur. Zverev hatte dabei in den Runden zuvor gegen Tallon Griekspoor und Holger Rune mächtig Körner gelassen, als er jeweils über fünf Sätze gehen musste.

Gegen de Minaur wurde dann auch recht schnell klar, dass der deutschen Nummer 1 der nächste Härtetest bevorstand. De Minaur erwies sich als äußerst unangenehmer Gegner, der Australier zeigte seine Krallen und brachte enorm viele Bälle zurück. Im Head to Head führte der Deutsche klar mit 7:2, doch erstmals trafen diesen beiden bei einem Major aufeinander - und man spürte, dass de Minaur an seine Chance glaubte. Zverev gelang in Satz eins zwar das frühe Break, doch postwendend kassierte er das Re-Break.

Zverev reagierte auf das Grundlinienspiel des Australiers, ging zusehends nach ans Netz und kam zu Vorteilen. De Minaur schenkte Zverev dann auch noch mit einem Doppelfehler das Break zum 3:4 - das reichte dem Hamburger, um Durchgang eins mit 6:4 einzutüten.

Hin und Her in Satz zwei

Australische Wand: Alex de Minaur brachte sehr viele Bälle zurück. IMAGO/PanoramiC

Satz zwei kam dann ein wenig seltsam daher. Beide Spieler wirkten etwas fahrig, das Match wogte hin und her. Zverev war anfangs besser und holte sich dann auch das Break, de Minaur konterte aber umgehend und schaltete einen Gang höher. Der Australier, der aufgrund seiner Schnelligkeit den Spitznamen "Dämon" hat, erhöhte in dieser Phase das Risiko, hielt oft die Linie und machte Tempo. Zverev reagierte nurmehr, hatte vor allem beim zweiten Aufschlag große Mühe und erspielte sich kaum freie Punkte.

Irgendwie blieb er aber drin im Match, musste sogar einen Satzball abwehren und rettete sich in den Tiebreak. In diesem erwischte Zverev wiederum einen katastrophalen Start, lag rasch 0:4 zurück und lief auf dem Platz herum wie ein begossener Pudel - und dennoch drehte er das Blatt noch: Der 27-Jährige kam in kleinen Schritten wieder ran und hatte nach einer unglaublichen Rallye von 39 Schlägen bei Aufschlag de Minaur Satzball. Der Australier leistete sich dabei einen leichten Fehler mit der Vorhand und lag plötzlich 0:2 nach Sätzen zurück.

Zverev zum vierten Mal im Semifinale

Der gesamte zweite Durchgang hatte geschlagene 76 Minuten gedauert. Schneller ging es in Satz drei zur Sache, was auch an de Minaur lag. Der Australier wirkte ein wenig von der Rolle, knabberte mental offenbar noch an der verpassten Chance im Tiebreak. Zverev wiederum spielte stabiler und lauerte auf gegnerische Fehler.

De Minaur tat ihm dann auch den Gefallen, so leistete er sich einen Doppelfehler bei Breakball zum 2:4. Danach spielte de Minaur "Alles oder Nichts" und feierte etwas später das Re-Break zum 4:5. Lange durfte sich der Weltranglistenelfte aber nicht über seinen Erfolg freuen, denn nur kurz darauf sah er sich selbst mit einem Break konfrontiert - das war zugleich Matchball für Zverev. Der spielte nun stark auf, schlug die Bälle wuchtig und mit guter Länge zurück und bejubelte dann seinen vierten Halbfinaleinzug bei den French Open in Folge, als de Minaur eine Rückhand ins Netz setzte.

Es kommt also nun zur Neuauflage des letztjährigen Halbfinales zwischen Ruud und Zverev, das der Norweger glatt in drei Sätzen gewonnen hat. Glückt Zverev nun die Revanche?