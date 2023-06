Däbritz: "Wir waren selbstkritisch - und die Bundestrainerin war auch kritisch"

Im vorletzten Test vor der WM zeigt die deutsche Nationalelf viel Stückwerk. Mittelfeldspielerin Sara Däbritz spricht die Probleme klar an, bleibt aber gelassen.

Die Bundestrainerin war ruhig geblieben. Aber hatte die Probleme klar angesprochen. "Die Basics fehlen in allen Bereichen", hatte Martina Voss-Tecklenburg nach dem mühsamen und am Ende knappen 2:1-Sieg gegen Vietnam gesagt. Ein Gegner, den eine DFB-Auswahl im Normalfall deutlich schlagen muss.

Und Sara Däbritz? Die Mittelfeldspielerin wurde 2013 Europameisterin, 2016 Olympiasiegerin und spielt seit 2019 in Frankreich. Erst für Paris Saint-Germain, inzwischen für Olympique Lyon. Die 28-Jährige gehört mit 96 Länderspielen zu den erfahrensten Akteurinnen im Kader. Und bleibt ebenfalls gelassen.

Viel Kritik, aber keine Panik

"Selbstverständlich sind wir mit der Leistung nicht zufrieden", resümiert Däbritz und schlägt in dieselbe Kerbe wie die Bundestrainerin: "Wir müssen in allen Bereichen arbeiten: physisch, taktisch, technisch." Die Analyse des Vietnam-Spiels fiel daher ehrlich aus: "Es wurde schon gesagt, dass es nicht das war, was wir uns vorgestellt haben. Da waren wir selbstkritisch - und die Bundestrainerin war auch kritisch."

Allerdings hatte das Team auch erst drei Trainingseinheiten gemeinsam absolviert. Und abgesehen von Däbritz stand mit Merle Frohms lediglich eine andere Spielerin in der Startelf, die auch bei der WM beginnen dürfte. "Wir haben einen hervorragenden Kader", betont Routinierin Däbritz, "und genug Zeit, uns vorzubereiten. Wir werden anpacken, was zu tun ist. Dann kommen die Basics auch wieder."

Am 7. Juli steigt in Fürth die Generalprobe vor der WM gegen Sambia, wenige Tage später fliegt der DFB-Kader nach Australien ab. "Wir werden gegen Marokko eine viel bessere Physis haben", kündigte die Bundestrainerin an. Das ist der erste Gegner in der Gruppe H - der eine ganz andere DFB-Elf zu Gesicht bekommen dürfte.