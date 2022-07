Däbritz will den zweiten EM-Titel - und die Klub-Kolleginnen nach Hause schicken

Sie ist eine der unumstrittenen Führungsspielerinnen im deutschen Team. Jetzt will Sara Däbritz ihre französischen Klub-Kolleginnen aus der EM werfen.

Seit der WM 2019 spielt Sara Däbritz in Frankreich. Die ehemalige Bayern-Spielerin heuerte seinerzeit bei Paris Saint-Germain an. Nach fünf Monaten warf sie ein Kreuzbandriss zurück. Doch Däbritz kehrte stärker als zuvor auf den Platz zurück, gewann Meisterschaft und Pokal mit PSG.

Die gebürtige Ambergerin ist auch im DFB-Team Führungsspielerin und zählt zu den Taktgeberinnen im Mittelfeld. Trotz muskulärer Probleme stand sie in allen vier bisherigen Spielen in der Startformation. Dreimal nahm Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Mittelfeldspielerin vorzeitig vom Feld, um auch die Belastung zu steuern.

Dreijahresvertrag bei OL

Obwohl Däbritz in Paris zu den Führungsspielerinnen im Kader zählt, wechselt sie zur neuen Saison zu einem noch erfolgreicheren Klub im Frauenfußball: zum großen Pariser Konkurrenten Olympique Lyon. Beim aktuellen Champions-League-Sieger hat sie einen Dreijahresvertrag unterschrieben und soll zum wichtigen Faktor im Mittelfeld des französischen Serienmeisters (15 Titel) werden.

Däbritz, die sich auch sprachlich im Nachbarland mittlerweile gut zurechtfindet ("Nur wenn meine Mitspielerinnen mit Akzent sprechen, ist es schwierig, alles zu verstehen") schätzt an Frankreich vor allem "die Gemütlichkeit und die Kulinarik". Ihre Heimat fehle ihr dennoch manchmal, sagt sie.

Nur Popp hat mehr Einsätze

Mit der DFB-Auswahl strebt Däbritz ihren zweiten EM-Titelgewinn an. Schon 2013 in Schweden gehörte sie als damals 18-Jährige und noch in Diensten des SC Freiburg stehend zum Kader. Jetzt, mit 27, geht sie ausgestattet mit der Erfahrung von 90 Länderspielen (17 Tore) voran. Nur Kapitänin Alexandar Popp hat aus dem aktuellen Kader mehr Einsätze absolviert (118; 57 Treffer).